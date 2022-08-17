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08462 中安控股集團
即時 按盤價 跌0.090 -0.009 (-9.091%)
大手異動

17/08/2022 09:54

《異動股》中安控股集團跌逾１８％創新低，報０﹒０８１元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中安控股集團（０８４６２）跌１８﹒１８％，報０﹒０８１
元，最低價０﹒０８１元，創上市新低，最高價０﹒０９１元；成交２５萬股，成交金額
２﹒０８萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出８４３０元。現時最大淨被動買入券
商為美銀，金額１６４０元，加權平均成交價０﹒０８２元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證
券國際，金額６１７０元，加權平均成交價０﹒０８８元。
　　現時，恒生指數報１９８６４，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２９，升
１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４２１５，跌５點或０﹒１３％；主板成交１５３﹒９１億
元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２４％，成交１０１５﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１７，跌５２點或０﹒４２％，成交５９７﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０８１　變動　　　　－１８﹒１８％
　　最高價　　　０﹒０９１　最低價　　　　　０﹒０８１
　　成交股數　　　２５萬股　成交金額　　　　２﹒０８萬
　　１０天平均　０﹒１０２　歷史波幅％　　９４﹒６７８
　　２０天平均　０﹒１１６　加權平均價　　　０﹒０８３
　　５０天平均　０﹒１３７　ＲＳＩ１４　　２４﹒７３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出８４３０元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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