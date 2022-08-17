《異動股》中安控股集團跌逾１８％創新低，報０﹒０８１元

《經濟通通訊社１７日專訊》中安控股集團（０８４６２）跌１８﹒１８％，報０﹒０８１

元，最低價０﹒０８１元，創上市新低，最高價０﹒０９１元；成交２５萬股，成交金額

２﹒０８萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出８４３０元。現時最大淨被動買入券

商為美銀，金額１６４０元，加權平均成交價０﹒０８２元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證

券國際，金額６１７０元，加權平均成交價０﹒０８８元。

現時，恒生指數報１９８６４，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２９，升

１點或０﹒０２％；恒生科技指數報４２１５，跌５點或０﹒１３％；主板成交１５３﹒９１億

元。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２４％，成交１０１５﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２４１７，跌５２點或０﹒４２％，成交５９７﹒７８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８１ 變動 －１８﹒１８％

最高價 ０﹒０９１ 最低價 ０﹒０８１

成交股數 ２５萬股 成交金額 ２﹒０８萬

１０天平均 ０﹒１０２ 歷史波幅％ ９４﹒６７８

２０天平均 ０﹒１１６ 加權平均價 ０﹒０８３

５０天平均 ０﹒１３７ ＲＳＩ１４ ２４﹒７３２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出８４３０元



（ｅｄ）

