《異動股》財訊傳媒（００２０５）漲５０％，報０﹒９元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升５０％，報０﹒９元，最高價

０﹒９元，創１個月新高，最低價０﹒６元；成交２２６﹒２４萬股，成交金額１７１﹒４萬元

；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３５﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國通海證券，金額６４００元，加權平均成交價０﹒６４元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證

券，金額５９﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒７７２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅９５﹒６５％。

現時，恒生指數報１９８６３，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７３０，升

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４２２０，跌１點或０﹒０２％；主板成交１５７﹒５６億

元。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１０４１﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４１８，跌５１點或０﹒４１％，成交６１３﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９００ 變動 ＋５０﹒００％

最高價 ０﹒９００ 最低價 ０﹒６００

成交股數 ２２６﹒２４萬股 成交金額 １７１﹒４萬

１０天平均 ０﹒５３１ 歷史波幅％ １７０﹒９６９

２０天平均 ０﹒３９６ 加權平均價 ０﹒７５８

５０天平均 ０﹒２８５ ＲＳＩ１４ ８５﹒９５０

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３５﹒２２萬元；暫連

升２日，累計升幅９５﹒６５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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財訊傳媒（００２０５） ０﹒９００ ＋５０﹒００

京基智慧文化（００５５０） ０﹒２８０ －１﹒７５

中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５

貝森金融（００８８８） ０﹒０８５ －７﹒６１

虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６００ ＋１﹒６９

兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９２０ ＋０﹒２６

云想科技（０２１３１） １﹒４３０ ＋２﹒８８

惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１

源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

