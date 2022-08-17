《異動股》財訊傳媒（００２０５）漲５０％，報０﹒９元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升５０％，報０﹒９元，最高價
０﹒９元，創１個月新高，最低價０﹒６元；成交２２６﹒２４萬股，成交金額１７１﹒４萬元
；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３５﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國通海證券，金額６４００元，加權平均成交價０﹒６４元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證
券，金額５９﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒７７２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅９５﹒６５％。
現時，恒生指數報１９８６３，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７３０，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４２２０，跌１點或０﹒０２％；主板成交１５７﹒５６億
元。
上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１０４１﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４１８，跌５１點或０﹒４１％，成交６１３﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９００ 變動 ＋５０﹒００％
最高價 ０﹒９００ 最低價 ０﹒６００
成交股數 ２２６﹒２４萬股 成交金額 １７１﹒４萬
１０天平均 ０﹒５３１ 歷史波幅％ １７０﹒９６９
２０天平均 ０﹒３９６ 加權平均價 ０﹒７５８
５０天平均 ０﹒２８５ ＲＳＩ１４ ８５﹒９５０
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３５﹒２２萬元；暫連
升２日，累計升幅９５﹒６５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） ０﹒９００ ＋５０﹒００
京基智慧文化（００５５０） ０﹒２８０ －１﹒７５
中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５
貝森金融（００８８８） ０﹒０８５ －７﹒６１
虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６００ ＋１﹒６９
兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９２０ ＋０﹒２６
云想科技（０２１３１） １﹒４３０ ＋２﹒８８
惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１
源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７
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（ｅｄ）
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