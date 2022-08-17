《異動股》財訊傳媒（００２０５）漲８５％，報１﹒１１元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升８５％，報１﹒１１元，最高價
１﹒１元，創１個月新高，最低價０﹒６元；成交３３５﹒４４萬股，成交金額２８０﹒２８萬
元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０４﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為
富途證券國際，金額７﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒８４元；現時最大淨被動賣出券商為恒
生證券，金額６７﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒７９１元。以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅１４１﹒３％。
現時，恒生指數報１９８３９，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７２２，跌５
點或０﹒０８％；恒生科技指數報４２１１，跌９點或０﹒２４％；主板成交１６５﹒０２億元
。
上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１０９７﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２４２０，跌４９點或０﹒４％，成交６４９﹒７１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒１１０ 變動 ＋８５﹒００％
最高價 １﹒１００ 最低價 ０﹒６００
成交股數 ３３５﹒４４萬股 成交金額 ２８０﹒２８萬
１０天平均 ０﹒５５２ 歷史波幅％ １７０﹒９６９
２０天平均 ０﹒４０６ 加權平均價 ０﹒８３５
５０天平均 ０﹒２８９ ＲＳＩ１４ ８９﹒０４６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０４﹒３３萬元；暫連
升２日，累計升幅１４１﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
財訊傳媒（００２０５） １﹒１１０ ＋８５﹒００
京基智慧文化（００５５０） ０﹒２７５ －３﹒５１
中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５
虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６１０ ＋３﹒３９
兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９１０ 無升跌
云想科技（０２１３１） １﹒４１０ ＋１﹒４４
奧傳思維控股（０８０９１） ０﹒０４３ －２﹒２７
惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１
源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動