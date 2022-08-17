《異動股》財訊傳媒（００２０５）漲８５％，報１﹒１１元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升８５％，報１﹒１１元，最高價

１﹒１元，創１個月新高，最低價０﹒６元；成交３３５﹒４４萬股，成交金額２８０﹒２８萬

元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０４﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為

富途證券國際，金額７﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒８４元；現時最大淨被動賣出券商為恒

生證券，金額６７﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒７９１元。以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅１４１﹒３％。

現時，恒生指數報１９８３９，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７２２，跌５

點或０﹒０８％；恒生科技指數報４２１１，跌９點或０﹒２４％；主板成交１６５﹒０２億元

。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１０９７﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２０，跌４９點或０﹒４％，成交６４９﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１１０ 變動 ＋８５﹒００％

最高價 １﹒１００ 最低價 ０﹒６００

成交股數 ３３５﹒４４萬股 成交金額 ２８０﹒２８萬

１０天平均 ０﹒５５２ 歷史波幅％ １７０﹒９６９

２０天平均 ０﹒４０６ 加權平均價 ０﹒８３５

５０天平均 ０﹒２８９ ＲＳＩ１４ ８９﹒０４６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０４﹒３３萬元；暫連

升２日，累計升幅１４１﹒３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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財訊傳媒（００２０５） １﹒１１０ ＋８５﹒００

京基智慧文化（００５５０） ０﹒２７５ －３﹒５１

中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５

虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６１０ ＋３﹒３９

兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９１０ 無升跌

云想科技（０２１３１） １﹒４１０ ＋１﹒４４

奧傳思維控股（０８０９１） ０﹒０４３ －２﹒２７

惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１

源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

