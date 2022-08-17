《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾倍，報１﹒３元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升１１６﹒６７％，報１﹒３元，最
高價１﹒３元，創５２周新高，最低價０﹒６元；成交４８６﹒４９萬股，成交金額
４５２﹒６１萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３９﹒９９萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額８９﹒４３萬元，加權平均成交價１﹒０２１元；現時最大
淨被動賣出券商為恒生證券，金額６７﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒７９１元。以現價計，
該股暫連升２日，累計升幅１８２﹒６１％。
現時，恒生指數報１９８４８，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２１，跌
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２０８，跌１２點或０﹒３１％；主板成交１７０﹒７７億
元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交１１２３﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４２３，跌４６點或０﹒３７％，成交６６０﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３００ 變動 ＋１１６﹒６７％
最高價 １﹒３００ 最低價 ０﹒６００
成交股數 ４８６﹒４９萬股 成交金額 ４５２﹒６１萬
１０天平均 ０﹒５７０ 歷史波幅％ １７０﹒９６９
２０天平均 ０﹒４１６ 加權平均價 ０﹒９３０
５０天平均 ０﹒２９３ ＲＳＩ１４ ９０﹒８６７
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３９﹒９９萬元；暫連
升２日，累計升幅１８２﹒６１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） １﹒３００ ＋１１６﹒６７
京基智慧文化（００５５０） ０﹒２７５ －３﹒５１
中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５
虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６１０ ＋３﹒３９
兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９１０ 無升跌
云想科技（０２１３１） １﹒４１０ ＋１﹒４４
奧傳思維控股（０８０９１） ０﹒０４３ －２﹒２７
惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１
源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７
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（ｅｄ）
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