《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾倍，報１﹒３元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升１１６﹒６７％，報１﹒３元，最

高價１﹒３元，創５２周新高，最低價０﹒６元；成交４８６﹒４９萬股，成交金額

４５２﹒６１萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３９﹒９９萬元。現時最大淨

被動買入券商為富途證券國際，金額８９﹒４３萬元，加權平均成交價１﹒０２１元；現時最大

淨被動賣出券商為恒生證券，金額６７﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒７９１元。以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅１８２﹒６１％。

現時，恒生指數報１９８４８，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２１，跌

６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２０８，跌１２點或０﹒３１％；主板成交１７０﹒７７億

元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交１１２３﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２４２３，跌４６點或０﹒３７％，成交６６０﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３００ 變動 ＋１１６﹒６７％

最高價 １﹒３００ 最低價 ０﹒６００

成交股數 ４８６﹒４９萬股 成交金額 ４５２﹒６１萬

１０天平均 ０﹒５７０ 歷史波幅％ １７０﹒９６９

２０天平均 ０﹒４１６ 加權平均價 ０﹒９３０

５０天平均 ０﹒２９３ ＲＳＩ１４ ９０﹒８６７

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３９﹒９９萬元；暫連

升２日，累計升幅１８２﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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財訊傳媒（００２０５） １﹒３００ ＋１１６﹒６７

京基智慧文化（００５５０） ０﹒２７５ －３﹒５１

中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５

虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６１０ ＋３﹒３９

兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９１０ 無升跌

云想科技（０２１３１） １﹒４１０ ＋１﹒４４

奧傳思維控股（０８０９１） ０﹒０４３ －２﹒２７

惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１

源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

