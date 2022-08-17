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00384 中國燃氣
即時 按盤價 跌11.400 -0.520 (-4.362%)
大手異動

17/08/2022 10:07

《中資異動》中國燃氣跌近５％失守５０天線，報１１﹒３４元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國燃氣（００３８４）跌４﹒８７％，報１１﹒３４元，跌
穿５０天線（１１﹒８６４元），最低價１１﹒３２元，最高價１１﹒９８元；成交
８０４﹒９４萬股，成交金額９３６５﹒４５萬元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出
１８５２﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５２８﹒８６萬元，加權
平均成交價１１﹒４８７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２４１﹒７８
萬元，加權平均成交價１１﹒６３８元。
　　現時，恒生指數報１９８４５，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２１，跌
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２０９，跌１１點或０﹒２７％；主板成交２０８﹒９９億
元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３４％，成交１３６１﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０５，跌６４點或０﹒５２％，成交８１８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１﹒３４０　變動　　　　　　－４﹒８７％
　　最高價　　　　　１１﹒９８０　最低價　　　　　１１﹒３２０
　　成交股數　　８０４﹒９４萬股　成交金額　　９３６５﹒４５萬
　　１０天平均　　　１１﹒９２６　歷史波幅％　　　　９﹒７３４
　　２０天平均　　　１２﹒００５　加權平均價　　　１１﹒６３５
　　５０天平均　　　１１﹒８６４　ＲＳＩ１４　　　３５﹒４４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１８５２﹒８６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒３４　－４﹒８７
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒７２　－０﹒１７
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒６０　　　無升跌
　　中油燃氣（００６０３）　　　　　０﹒３１　＋１﹒６４
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒８２　＋５﹒５２
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３２﹒６５　－２﹒６８
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　４﹒００　＋２﹒０４
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２３﹒４０　－２﹒６８
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６２　－０﹒７５
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　９﹒１４　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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