《中資異動》中國燃氣跌近５％失守５０天線，報１１﹒３４元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國燃氣（００３８４）跌４﹒８７％，報１１﹒３４元，跌
穿５０天線（１１﹒８６４元），最低價１１﹒３２元，最高價１１﹒９８元；成交
８０４﹒９４萬股，成交金額９３６５﹒４５萬元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出
１８５２﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５２８﹒８６萬元，加權
平均成交價１１﹒４８７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２４１﹒７８
萬元，加權平均成交價１１﹒６３８元。
現時，恒生指數報１９８４５，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２１，跌
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２０９，跌１１點或０﹒２７％；主板成交２０８﹒９９億
元。
上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３４％，成交１３６１﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２４０５，跌６４點或０﹒５２％，成交８１８﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒３４０ 變動 －４﹒８７％
最高價 １１﹒９８０ 最低價 １１﹒３２０
成交股數 ８０４﹒９４萬股 成交金額 ９３６５﹒４５萬
１０天平均 １１﹒９２６ 歷史波幅％ ９﹒７３４
２０天平均 １２﹒００５ 加權平均價 １１﹒６３５
５０天平均 １１﹒８６４ ＲＳＩ１４ ３５﹒４４１
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１８５２﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國燃氣（００３８４） １１﹒３４ －４﹒８７
昆侖能源（００１３５） ５﹒７２ －０﹒１７
北控（００３９２） ２４﹒６０ 無升跌
中油燃氣（００６０３） ０﹒３１ ＋１﹒６４
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒８２ ＋５﹒５２
華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒６５ －２﹒６８
天倫燃氣（０１６００） ４﹒００ ＋２﹒０４
新奧能源（０２６８８） １２３﹒４０ －２﹒６８
中裕能源（０３６３３） ６﹒６２ －０﹒７５
嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１４ －０﹒１１
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（ｅｄ）
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