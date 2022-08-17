《中資異動》中國燃氣跌近５％失守５０天線，報１１﹒３４元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國燃氣（００３８４）跌４﹒８７％，報１１﹒３４元，跌

穿５０天線（１１﹒８６４元），最低價１１﹒３２元，最高價１１﹒９８元；成交

８０４﹒９４萬股，成交金額９３６５﹒４５萬元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出

１８５２﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５２８﹒８６萬元，加權

平均成交價１１﹒４８７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２４１﹒７８

萬元，加權平均成交價１１﹒６３８元。

現時，恒生指數報１９８４５，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２１，跌

６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２０９，跌１１點或０﹒２７％；主板成交２０８﹒９９億

元。

上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３４％，成交１３６１﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２４０５，跌６４點或０﹒５２％，成交８１８﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒３４０ 變動 －４﹒８７％

最高價 １１﹒９８０ 最低價 １１﹒３２０

成交股數 ８０４﹒９４萬股 成交金額 ９３６５﹒４５萬

１０天平均 １１﹒９２６ 歷史波幅％ ９﹒７３４

２０天平均 １２﹒００５ 加權平均價 １１﹒６３５

５０天平均 １１﹒８６４ ＲＳＩ１４ ３５﹒４４１

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１８５２﹒８６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國燃氣（００３８４） １１﹒３４ －４﹒８７

昆侖能源（００１３５） ５﹒７２ －０﹒１７

北控（００３９２） ２４﹒６０ 無升跌

中油燃氣（００６０３） ０﹒３１ ＋１﹒６４

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒８２ ＋５﹒５２

華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒６５ －２﹒６８

天倫燃氣（０１６００） ４﹒００ ＋２﹒０４

新奧能源（０２６８８） １２３﹒４０ －２﹒６８

中裕能源（０３６３３） ６﹒６２ －０﹒７５

嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１４ －０﹒１１

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（ｅｄ）

