《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫逾５％，報１５﹒０８元

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒２８％，報１５﹒０８元，

最低價１５﹒０６元，最高價１５﹒９８元；成交１０７７﹒９４萬股，成交金額１﹒６６億元

；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１５１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為

法國巴黎證券，金額９０７﹒５６萬元，加權平均成交價１５﹒３６６元；現時最大淨被動賣出

券商為美銀，金額１３８４﹒８４萬元，加權平均成交價１５﹒３８７元。

現時，恒生指數報１９８０１，跌２８點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７０２，跌

２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１９６，跌２４點或０﹒５８％；主板成交

２２９﹒０６億元。

上證綜合指數報３２６５，跌１２點或０﹒３９％，成交１４６８﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９５，跌７５點或０﹒６％，成交８８８﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒０８０ 變動 －５﹒２８％

最高價 １５﹒９８０ 最低價 １５﹒０６０

成交股數 １０７７﹒９４萬股 成交金額 １﹒６６億

１０天平均 １４﹒５０６ 歷史波幅％ １２８﹒６７４

２０天平均 １６﹒３４５ 加權平均價 １５﹒３９１

５０天平均 ２４﹒４９１ ＲＳＩ１４ ３７﹒１４１

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１５１﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １５﹒０８ －５﹒２８

世茂服務（００８７３） ２﹒３５ －１﹒６７

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒７０ －１﹒０３

融創服務（０１５１６） ３﹒１０ －２﹒８２

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒７３ －３﹒２７

中海物業（０２６６９） ７﹒７２ －２﹒０３

綠城服務（０２８６９） ６﹒６３ －０﹒６０

雅生活（０３３１９） ８﹒２５ －３﹒２８

金科服務（０９６６６） １０﹒４８ －３﹒５０

寶龍商業（０９９０９） ３﹒８６ －４﹒４６

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（ｅｄ）

