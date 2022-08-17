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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌15.240 -0.680 (-4.271%)
大手異動

17/08/2022 10:12

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫逾５％，報１５﹒０８元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒２８％，報１５﹒０８元，
最低價１５﹒０６元，最高價１５﹒９８元；成交１０７７﹒９４萬股，成交金額１﹒６６億元
；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１５１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為
法國巴黎證券，金額９０７﹒５６萬元，加權平均成交價１５﹒３６６元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額１３８４﹒８４萬元，加權平均成交價１５﹒３８７元。
　　現時，恒生指數報１９８０１，跌２８點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７０２，跌
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１９６，跌２４點或０﹒５８％；主板成交
２２９﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２６５，跌１２點或０﹒３９％，成交１４６８﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９５，跌７５點或０﹒６％，成交８８８﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１５﹒０８０　變動　　　　　－５﹒２８％
　　最高價　　　　　　１５﹒９８０　最低價　　　　１５﹒０６０
　　成交股數　　１０７７﹒９４萬股　成交金額　　　　１﹒６６億
　　１０天平均　　　　１４﹒５０６　歷史波幅％　１２８﹒６７４
　　２０天平均　　　　１６﹒３４５　加權平均價　　１５﹒３９１
　　５０天平均　　　　２４﹒４９１　ＲＳＩ１４　　３７﹒１４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１５１﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒０８　－５﹒２８
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３５　－１﹒６７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒７０　－１﹒０３
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１０　－２﹒８２
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒７３　－３﹒２７
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒７２　－２﹒０３
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒６３　－０﹒６０
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２５　－３﹒２８
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒４８　－３﹒５０
　　寶龍商業（０９９０９）　　　　３﹒８６　－４﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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