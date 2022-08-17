《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫逾５％，報１５﹒０８元

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒２８％，報１５﹒０８元，
最低價１５﹒０６元，最高價１５﹒９８元；成交１０７７﹒９４萬股，成交金額１﹒６６億元
；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１５１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為
法國巴黎證券，金額９０７﹒５６萬元，加權平均成交價１５﹒３６６元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額１３８４﹒８４萬元，加權平均成交價１５﹒３８７元。
現時，恒生指數報１９８０１，跌２８點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７０２，跌
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１９６，跌２４點或０﹒５８％；主板成交
２２９﹒０６億元。
上證綜合指數報３２６５，跌１２點或０﹒３９％，成交１４６８﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２３９５，跌７５點或０﹒６％，成交８８８﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒０８０ 變動 －５﹒２８％
最高價 １５﹒９８０ 最低價 １５﹒０６０
成交股數 １０７７﹒９４萬股 成交金額 １﹒６６億
１０天平均 １４﹒５０６ 歷史波幅％ １２８﹒６７４
２０天平均 １６﹒３４５ 加權平均價 １５﹒３９１
５０天平均 ２４﹒４９１ ＲＳＩ１４ ３７﹒１４１
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１５１﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １５﹒０８ －５﹒２８
世茂服務（００８７３） ２﹒３５ －１﹒６７
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒７０ －１﹒０３
融創服務（０１５１６） ３﹒１０ －２﹒８２
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒７３ －３﹒２７
中海物業（０２６６９） ７﹒７２ －２﹒０３
綠城服務（０２８６９） ６﹒６３ －０﹒６０
雅生活（０３３１９） ８﹒２５ －３﹒２８
金科服務（０９６６６） １０﹒４８ －３﹒５０
寶龍商業（０９９０９） ３﹒８６ －４﹒４６
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（ｅｄ）
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