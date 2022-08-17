《異動股》康寧傑瑞（９９６６）跌近３％創新低，報５﹒９５元

《經濟通通訊社１７日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌２﹒９４％，報５﹒９５元，最低
價５﹒９４元，創上市新低，最高價６﹒２２元；成交３１﹒４萬股，成交金額１８９﹒９２萬
元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１５１﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額２２﹒０４萬元，加權平均成交價６﹒０４６元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額２﹒３２萬元，加權平均成交價６﹒０４９元。
現時，恒生指數報１９８７５，升４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２１８，跌２點或０﹒０７％；主板成交２７４﹒１１億元
。
上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交１７６１﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３３，跌３６點或０﹒２９％，成交１０８５﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒９５０ 變動 －２﹒９４％
最高價 ６﹒２２０ 最低價 ５﹒９４０
成交股數 ３１﹒４萬股 成交金額 １８９﹒９２萬
１０天平均 ６﹒１９８ 歷史波幅％ ３５﹒２９９
２０天平均 ６﹒４１１ 加權平均價 ６﹒０４８
５０天平均 ７﹒３６４ ＲＳＩ１４ ３３﹒５４０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１５１﹒１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康寧傑瑞（０９９６６） ５﹒９５ －２﹒９４
阿里健康（００２４１） ４﹒５２ －１﹒５２
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２９ －１﹒８３
信達生物（０１８０１） ３４﹒９０ －３﹒７２
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６０ －２﹒２７
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒２５ －０﹒３７
藥明生物（０２２６９） ６９﹒４５ －０﹒７９
海吉亞醫療（０６０７８） ４３﹒４５ －１﹒２５
京東健康（０６６１８） ６１﹒５０ ＋０﹒０８
康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ －２﹒１６
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（ｅｄ）
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