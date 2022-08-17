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09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
即時 按盤價 跌6.030 -0.100 (-1.631%)
大手異動

17/08/2022 10:26

《異動股》康寧傑瑞（９９６６）跌近３％創新低，報５﹒９５元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌２﹒９４％，報５﹒９５元，最低
價５﹒９４元，創上市新低，最高價６﹒２２元；成交３１﹒４萬股，成交金額１８９﹒９２萬
元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１５１﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額２２﹒０４萬元，加權平均成交價６﹒０４６元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額２﹒３２萬元，加權平均成交價６﹒０４９元。
　　現時，恒生指數報１９８７５，升４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２１８，跌２點或０﹒０７％；主板成交２７４﹒１１億元

　　上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交１７６１﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３３，跌３６點或０﹒２９％，成交１０８５﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒９５０　變動　　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　　６﹒２２０　最低價　　　　　５﹒９４０
　　成交股數　　３１﹒４萬股　成交金額　　１８９﹒９２萬
　　１０天平均　　６﹒１９８　歷史波幅％　　３５﹒２９９
　　２０天平均　　６﹒４１１　加權平均價　　　６﹒０４８
　　５０天平均　　７﹒３６４　ＲＳＩ１４　　３３﹒５４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１５１﹒１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康寧傑瑞（０９９６６）　　　　５﹒９５　－２﹒９４
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒５２　－１﹒５２
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒２９　－１﹒８３
　　信達生物（０１８０１）　　　３４﹒９０　－３﹒７２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒６０　－２﹒２７
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒２５　－０﹒３７
　　藥明生物（０２２６９）　　　６９﹒４５　－０﹒７９
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４３﹒４５　－１﹒２５
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒５０　＋０﹒０８
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒７０　－２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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