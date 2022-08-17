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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌230.600 -5.000 (-2.122%)
大手異動

17/08/2022 10:28

《異動股》東方海外（００３１６）跌逾３％，報２２８元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒２３％，報２２８元，最低價
２２８元，最高價２３９﹒４元；成交３０﹒２１萬股，成交金額７０１４﹒１８萬元；主動買
沽比率５６：４４，資金淨主動買入７２７﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金
融亞洲，金額３０５﹒９８萬元，加權平均成交價２３３﹒４２元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根士丹利，金額５６６﹒６７萬元，加權平均成交價２３１﹒８９１元。
　　現時，恒生指數報１９８５７，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６７２７，跌
不足１點；恒生科技指數報４２１０，跌１０點或０﹒２５％；主板成交２７９﹒７１億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１８０２﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２５，跌４４點或０﹒３５％，成交１１０９﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２２８﹒０００　變動　　　　　　－３﹒２３％
　　最高價　　　２３９﹒４００　最低價　　　　２２８﹒０００
　　成交股數　　３０﹒２１萬股　成交金額　　７０１４﹒１８萬
　　１０天平均　２５５﹒５８０　歷史波幅％　　　７６﹒９１１
　　２０天平均　２５９﹒０２０　加權平均價　　２３２﹒２０７
　　５０天平均　２４０﹒６６４　ＲＳＩ１４　　　４０﹒８１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入７２７﹒７８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２２８﹒００　－３﹒２３
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒９８　＋０﹒６７
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　６﹒１０　－１﹒１３
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　４﹒９４　＋１﹒２３
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒２４　－０﹒１８
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９２　＋０﹒６９
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２１　＋０﹒８３
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７２　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒２３　＋１﹒８３
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６０　＋１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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