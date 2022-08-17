《異動股》東方海外（００３１６）跌逾３％，報２２８元

《經濟通通訊社１７日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒２３％，報２２８元，最低價

２２８元，最高價２３９﹒４元；成交３０﹒２１萬股，成交金額７０１４﹒１８萬元；主動買

沽比率５６：４４，資金淨主動買入７２７﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金

融亞洲，金額３０５﹒９８萬元，加權平均成交價２３３﹒４２元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根士丹利，金額５６６﹒６７萬元，加權平均成交價２３１﹒８９１元。

現時，恒生指數報１９８５７，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６７２７，跌

不足１點；恒生科技指數報４２１０，跌１０點或０﹒２５％；主板成交２７９﹒７１億元。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１８０２﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２４２５，跌４４點或０﹒３５％，成交１１０９﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２８﹒０００ 變動 －３﹒２３％

最高價 ２３９﹒４００ 最低價 ２２８﹒０００

成交股數 ３０﹒２１萬股 成交金額 ７０１４﹒１８萬

１０天平均 ２５５﹒５８０ 歷史波幅％ ７６﹒９１１

２０天平均 ２５９﹒０２０ 加權平均價 ２３２﹒２０７

５０天平均 ２４０﹒６６４ ＲＳＩ１４ ４０﹒８１０

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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入７２７﹒７８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２２８﹒００ －３﹒２３

招商局港口（００１４４） １１﹒９８ ＋０﹒６７

中遠海能（０１１３８） ６﹒１０ －１﹒１３

中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９４ ＋１﹒２３

中遠海控（０１９１９） １１﹒２４ －０﹒１８

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９２ ＋０﹒６９

中遠海發（０２８６６） １﹒２１ ＋０﹒８３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７２ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒２３ ＋１﹒８３

天津港（０３３８２） ０﹒６０ ＋１﹒６９

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（ｅｄ）

