《異動股》碧桂園（０２００７）升近３％，報２﹒６元

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園（０２００７）升２﹒７７％，報２﹒６元，最高價
２﹒６１元，最低價２﹒４８元；成交３９７９﹒９萬股，成交金額１億元；主動買沽比率
５９：４１，資金淨主動買入１７１７﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金
額１８０﹒５３萬元，加權平均成交價２﹒５１５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金
額５５０﹒３萬元，加權平均成交價２﹒５１９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１２﹒０７％。
現時，恒生指數報１９８８３，升５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７３９，升
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４２２１，升不足１點；主板成交２８４﹒７１億元。
上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２３％，成交１８３７﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，跌４１點或０﹒３４％，成交１１３２﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒６００ 變動 ＋２﹒７７％
最高價 ２﹒６１０ 最低價 ２﹒４８０
成交股數 ３９７９﹒９萬股 成交金額 １億
１０天平均 ２﹒５０１ 歷史波幅％ ９８﹒２０９
２０天平均 ２﹒８００ 加權平均價 ２﹒５２４
５０天平均 ３﹒７１７ ＲＳＩ１４ ３７﹒３０７
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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１７１７﹒２８萬元；暫連升２日，累計
升幅１２﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ２﹒６０ ＋２﹒７７
中海外（００６８８） ２０﹒０５ －０﹒７４
中國金茂（００８１７） １﹒６６ －１﹒１９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１４ ＋１﹒９０
龍湖（００９６０） ２５﹒１５ ＋１﹒００
新城發展（０１０３０） ２﹒８５ ＋１﹒０６
潤地（０１１０９） ３０﹒８０ ＋０﹒３３
萬科企業（０２２０２） １４﹒５２ ＋２﹒１１
綠城（０３９００） １４﹒９８ －０﹒７９
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８４ 無升跌
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（ｅｄ）
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