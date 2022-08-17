《異動股》中信股份升逾３％突破２０天線，報８﹒５６元

《經濟通通訊社１７日專訊》中信股份（００２６７）升３﹒０１％，報８﹒５６元，升穿
２０天線（８﹒４０７元），最高價８﹒５６元，最低價８﹒３２元；成交３２６﹒４７萬股，
成交金額２７６４﹒７９萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４１７﹒４１萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２７８﹒７萬元，加權平均成交價８﹒４６７元；現時最
大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１７０﹒３１萬元，加權平均成交價８﹒４７元。
現時，恒生指數報１９８８９，升５８點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６７４２，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４２２２，升１點或０﹒０３％；主板成交２８７﹒１８
億元。
上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１８５６﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２４３３，跌３６點或０﹒２９％，成交１１４４﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒５６０ 變動 ＋３﹒０１％
最高價 ８﹒５６０ 最低價 ８﹒３２０
成交股數 ３２６﹒４７萬股 成交金額 ２７６４﹒７９萬
１０天平均 ８﹒４６４ 歷史波幅％ １５﹒１０１
２０天平均 ８﹒４０７ 加權平均價 ８﹒４６９
５０天平均 ８﹒１９７ ＲＳＩ１４ ５８﹒６０５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４１７﹒４１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中信股份（００２６７） ８﹒５６０ ＋３﹒０１
長和（００００１） ５２﹒４００ －０﹒２９
太古Ａ（０００１９） ５４﹒１００ ＋０﹒９３
太古Ｂ（０００８７） ９﹒０５０ ＋０﹒７８
上實（００３６３） １１﹒１００ ＋０﹒５４
大唐西市（００６２０） ０﹒７４０ ＋８﹒８２
復星國際（００６５６） ５﹒９７０ ＋１﹒７０
新創建（００６５９） ７﹒９２０ ＋０﹒２５
寶新金融（０１２８２） ０﹒０３９ ＋８﹒３３
京基金融國際（０１４６８） ０﹒５３０ －１﹒８５
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（ｅｄ）
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