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00267 中信股份
即時 按盤價 升8.450 +0.140 (+1.685%)
大手異動

17/08/2022 10:31

《異動股》中信股份升逾３％突破２０天線，報８﹒５６元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中信股份（００２６７）升３﹒０１％，報８﹒５６元，升穿
２０天線（８﹒４０７元），最高價８﹒５６元，最低價８﹒３２元；成交３２６﹒４７萬股，
成交金額２７６４﹒７９萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４１７﹒４１萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２７８﹒７萬元，加權平均成交價８﹒４６７元；現時最
大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１７０﹒３１萬元，加權平均成交價８﹒４７元。
　　現時，恒生指數報１９８８９，升５８點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６７４２，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４２２２，升１點或０﹒０３％；主板成交２８７﹒１８
億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１８５６﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３３，跌３６點或０﹒２９％，成交１１４４﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒５６０　變動　　　　　　＋３﹒０１％
　　最高價　　　　　　８﹒５６０　最低價　　　　　　８﹒３２０
　　成交股數　　３２６﹒４７萬股　成交金額　　２７６４﹒７９萬
　　１０天平均　　　　８﹒４６４　歷史波幅％　　　１５﹒１０１
　　２０天平均　　　　８﹒４０７　加權平均價　　　　８﹒４６９
　　５０天平均　　　　８﹒１９７　ＲＳＩ１４　　　５８﹒６０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４１７﹒４１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒５６０　＋３﹒０１
　　長和（００００１）　　　　　５２﹒４００　－０﹒２９
　　太古Ａ（０００１９）　　　　５４﹒１００　＋０﹒９３
　　太古Ｂ（０００８７）　　　　　９﹒０５０　＋０﹒７８
　　上實（００３６３）　　　　　１１﹒１００　＋０﹒５４
　　大唐西市（００６２０）　　　　０﹒７４０　＋８﹒８２
　　復星國際（００６５６）　　　　５﹒９７０　＋１﹒７０
　　新創建（００６５９）　　　　　７﹒９２０　＋０﹒２５
　　寶新金融（０１２８２）　　　　０﹒０３９　＋８﹒３３
　　京基金融國際（０１４６８）　　０﹒５３０　－１﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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