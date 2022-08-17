《異動股》中信股份升逾３％突破２０天線，報８﹒５６元

《經濟通通訊社１７日專訊》中信股份（００２６７）升３﹒０１％，報８﹒５６元，升穿

２０天線（８﹒４０７元），最高價８﹒５６元，最低價８﹒３２元；成交３２６﹒４７萬股，

成交金額２７６４﹒７９萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４１７﹒４１萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２７８﹒７萬元，加權平均成交價８﹒４６７元；現時最

大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１７０﹒３１萬元，加權平均成交價８﹒４７元。

現時，恒生指數報１９８８９，升５８點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６７４２，升

１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４２２２，升１點或０﹒０３％；主板成交２８７﹒１８

億元。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交１８５６﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２４３３，跌３６點或０﹒２９％，成交１１４４﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒５６０ 變動 ＋３﹒０１％

最高價 ８﹒５６０ 最低價 ８﹒３２０

成交股數 ３２６﹒４７萬股 成交金額 ２７６４﹒７９萬

１０天平均 ８﹒４６４ 歷史波幅％ １５﹒１０１

２０天平均 ８﹒４０７ 加權平均價 ８﹒４６９

５０天平均 ８﹒１９７ ＲＳＩ１４ ５８﹒６０５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出４１７﹒４１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中信股份（００２６７） ８﹒５６０ ＋３﹒０１

長和（００００１） ５２﹒４００ －０﹒２９

太古Ａ（０００１９） ５４﹒１００ ＋０﹒９３

太古Ｂ（０００８７） ９﹒０５０ ＋０﹒７８

上實（００３６３） １１﹒１００ ＋０﹒５４

大唐西市（００６２０） ０﹒７４０ ＋８﹒８２

復星國際（００６５６） ５﹒９７０ ＋１﹒７０

新創建（００６５９） ７﹒９２０ ＋０﹒２５

寶新金融（０１２８２） ０﹒０３９ ＋８﹒３３

京基金融國際（０１４６８） ０﹒５３０ －１﹒８５

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（ｅｄ）

