《中概異動》美團（０３６９０）升近５％，報１７２﹒５元

《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）升４﹒８６％，報１７２﹒５元，較

ＡＤＲ收市高出３﹒１５％，最高價１７３元，最低價１６５﹒７元；成交１７４５﹒６９萬股

，成交金額２９﹒５１億元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２﹒０８億元，加權平均成

交價１６８﹒８５４元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５５０５﹒１４萬元，

加權平均成交價１６９﹒２５１元。

現時，恒生指數報１９９４０，升１１０點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６７６６，

升３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２４２，升２１點或０﹒５１％；主板成交

３０１﹒５８億元。

上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０７％，成交１９３６﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，升４點或０﹒０３％，成交１１９２﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 １７２﹒５００ 變動 ＋４﹒８６％

最高價 １７３﹒０００ 最低價 １６５﹒７００

成交股數 １７４５﹒６９萬股 成交金額 ２９﹒５１億

１０天平均 １７６﹒５９０ 歷史波幅％ ５１﹒８０８

２０天平均 １８０﹒７３０ 加權平均價 １６９﹒０４５

５０天平均 １８８﹒８６０ ＲＳＩ１４ ４３﹒８０４

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股份狀態：



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７２﹒５０ ＋４﹒８６

騰訊（００７００） ２９９﹒８０ －１﹒０６

快手（０１０２４） ７１﹒００ －１﹒２５

小米（０１８１０） １１﹒８２ ＋１﹒２０

理想汽車（０２０１５） １２０﹒５０ －１﹒９５

京東集團（０９６１８） ２２４﹒６０ ＋１﹒５４

小鵬汽車（０９８６８） ８９﹒９５ ＋０﹒９５

百度（０９８８８） １３３﹒３０ －０﹒６０

阿里（０９９８８） ９０﹒８５ ＋１﹒００

網易（０９９９９） １４５﹒１０ ＋１﹒６８

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（ｅｄ）

