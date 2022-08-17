《中概異動》美團（０３６９０）升近５％，報１７２﹒５元

《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）升４﹒８６％，報１７２﹒５元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒１５％，最高價１７３元，最低價１６５﹒７元；成交１７４５﹒６９萬股
，成交金額２９﹒５１億元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２﹒０８億元，加權平均成
交價１６８﹒８５４元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５５０５﹒１４萬元，
加權平均成交價１６９﹒２５１元。
現時，恒生指數報１９９４０，升１１０點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６７６６，
升３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２４２，升２１點或０﹒５１％；主板成交
３０１﹒５８億元。
上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０７％，成交１９３６﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，升４點或０﹒０３％，成交１１９２﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 １７２﹒５００ 變動 ＋４﹒８６％
最高價 １７３﹒０００ 最低價 １６５﹒７００
成交股數 １７４５﹒６９萬股 成交金額 ２９﹒５１億
１０天平均 １７６﹒５９０ 歷史波幅％ ５１﹒８０８
２０天平均 １８０﹒７３０ 加權平均價 １６９﹒０４５
５０天平均 １８８﹒８６０ ＲＳＩ１４ ４３﹒８０４
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股份狀態：
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １７２﹒５０ ＋４﹒８６
騰訊（００７００） ２９９﹒８０ －１﹒０６
快手（０１０２４） ７１﹒００ －１﹒２５
小米（０１８１０） １１﹒８２ ＋１﹒２０
理想汽車（０２０１５） １２０﹒５０ －１﹒９５
京東集團（０９６１８） ２２４﹒６０ ＋１﹒５４
小鵬汽車（０９８６８） ８９﹒９５ ＋０﹒９５
百度（０９８８８） １３３﹒３０ －０﹒６０
阿里（０９９８８） ９０﹒８５ ＋１﹒００
網易（０９９９９） １４５﹒１０ ＋１﹒６８
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（ｅｄ）
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