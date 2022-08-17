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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升170.000 +5.500 (+3.343%)
大手異動

17/08/2022 10:35

《中概異動》美團（０３６９０）升近５％，報１７２﹒５元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）升４﹒８６％，報１７２﹒５元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒１５％，最高價１７３元，最低價１６５﹒７元；成交１７４５﹒６９萬股
，成交金額２９﹒５１億元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２﹒０８億元，加權平均成
交價１６８﹒８５４元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５５０５﹒１４萬元，
加權平均成交價１６９﹒２５１元。
　　現時，恒生指數報１９９４０，升１１０點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６７６６，
升３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２４２，升２１點或０﹒５１％；主板成交
３０１﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０７％，成交１９３６﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，升４點或０﹒０３％，成交１１９２﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７２﹒５００　變動　　　　　＋４﹒８６％
　　最高價　　　　　１７３﹒０００　最低價　　　１６５﹒７００
　　成交股數　　１７４５﹒６９萬股　成交金額　　　２９﹒５１億
　　１０天平均　　　１７６﹒５９０　歷史波幅％　　５１﹒８０８
　　２０天平均　　　１８０﹒７３０　加權平均價　１６９﹒０４５
　　５０天平均　　　１８８﹒８６０　ＲＳＩ１４　　４３﹒８０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒５０　＋４﹒８６
　　騰訊（００７００）　　　２９９﹒８０　－１﹒０６
　　快手（０１０２４）　　　　７１﹒００　－１﹒２５
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８２　＋１﹒２０
　　理想汽車（０２０１５）　１２０﹒５０　－１﹒９５
　　京東集團（０９６１８）　２２４﹒６０　＋１﹒５４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８９﹒９５　＋０﹒９５
　　百度（０９８８８）　　　１３３﹒３０　－０﹒６０
　　阿里（０９９８８）　　　　９０﹒８５　＋１﹒００
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒１０　＋１﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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