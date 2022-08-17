《異動股》碧桂園（０２００７）漲逾５％，報２﹒６６元

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園（０２００７）升５﹒１４％，報２﹒６６元，最高價
２﹒６７元，最低價２﹒４８元；成交５２１３﹒８萬股，成交金額１﹒３３億元；主動買沽比
率６２：３８，資金淨主動買入３０２５﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
１８２萬元，加權平均成交價２﹒５２５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
９１６﹒２４萬元，加權平均成交價２﹒５５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１４﹒６６％。
現時，恒生指數報１９９４６，升１１５點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７６８，
升４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２４３，升２２點或０﹒５３％；主板成交
３０４﹒５８億元。
上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交１９６２﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２４８２，升１２點或０﹒１％，成交１２０５﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒６６０ 變動 ＋５﹒１４％
最高價 ２﹒６７０ 最低價 ２﹒４８０
成交股數 ５２１３﹒８萬股 成交金額 １﹒３３億
１０天平均 ２﹒５０７ 歷史波幅％ ９８﹒２０９
２０天平均 ２﹒８０３ 加權平均價 ２﹒５５０
５０天平均 ３﹒７１８ ＲＳＩ１４ ３９﹒３７１
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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３０２５﹒９３萬元；暫連升２日，累計
升幅１４﹒６６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ２﹒６６ ＋５﹒１４
中海外（００６８８） ２０﹒１５ －０﹒２５
中國金茂（００８１７） １﹒６９ ＋０﹒６０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９ ＋４﹒２９
龍湖（００９６０） ２５﹒４５ ＋２﹒２１
新城發展（０１０３０） ２﹒８９ ＋２﹒４８
潤地（０１１０９） ３１﹒００ ＋０﹒９８
萬科企業（０２２０２） １４﹒６８ ＋３﹒２３
綠城（０３９００） １５﹒１８ ＋０﹒５３
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８３ －０﹒５４
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（ｅｄ）
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