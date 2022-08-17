《異動股》碧桂園（０２００７）漲逾５％，報２﹒６６元

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園（０２００７）升５﹒１４％，報２﹒６６元，最高價

２﹒６７元，最低價２﹒４８元；成交５２１３﹒８萬股，成交金額１﹒３３億元；主動買沽比

率６２：３８，資金淨主動買入３０２５﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

１８２萬元，加權平均成交價２﹒５２５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額

９１６﹒２４萬元，加權平均成交價２﹒５５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１４﹒６６％。

現時，恒生指數報１９９４６，升１１５點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７６８，

升４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２４３，升２２點或０﹒５３％；主板成交

３０４﹒５８億元。

上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交１９６２﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８２，升１２點或０﹒１％，成交１２０５﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒６６０ 變動 ＋５﹒１４％

最高價 ２﹒６７０ 最低價 ２﹒４８０

成交股數 ５２１３﹒８萬股 成交金額 １﹒３３億

１０天平均 ２﹒５０７ 歷史波幅％ ９８﹒２０９

２０天平均 ２﹒８０３ 加權平均價 ２﹒５５０

５０天平均 ３﹒７１８ ＲＳＩ１４ ３９﹒３７１

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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３０２５﹒９３萬元；暫連升２日，累計

升幅１４﹒６６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒６６ ＋５﹒１４

中海外（００６８８） ２０﹒１５ －０﹒２５

中國金茂（００８１７） １﹒６９ ＋０﹒６０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９ ＋４﹒２９

龍湖（００９６０） ２５﹒４５ ＋２﹒２１

新城發展（０１０３０） ２﹒８９ ＋２﹒４８

潤地（０１１０９） ３１﹒００ ＋０﹒９８

萬科企業（０２２０２） １４﹒６８ ＋３﹒２３

綠城（０３９００） １５﹒１８ ＋０﹒５３

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８３ －０﹒５４

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（ｅｄ）

