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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌2.520 -0.010 (-0.395%)
大手異動

17/08/2022 10:36

《異動股》碧桂園（０２００７）漲逾５％，報２﹒６６元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園（０２００７）升５﹒１４％，報２﹒６６元，最高價
２﹒６７元，最低價２﹒４８元；成交５２１３﹒８萬股，成交金額１﹒３３億元；主動買沽比
率６２：３８，資金淨主動買入３０２５﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
１８２萬元，加權平均成交價２﹒５２５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
９１６﹒２４萬元，加權平均成交價２﹒５５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１４﹒６６％。
　　現時，恒生指數報１９９４６，升１１５點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７６８，
升４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２４３，升２２點或０﹒５３％；主板成交
３０４﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交１９６２﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８２，升１２點或０﹒１％，成交１２０５﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒６６０　變動　　　　＋５﹒１４％
　　最高價　　　　　　２﹒６７０　最低價　　　　２﹒４８０
　　成交股數　　５２１３﹒８萬股　成交金額　　　１﹒３３億
　　１０天平均　　　　２﹒５０７　歷史波幅％　９８﹒２０９
　　２０天平均　　　　２﹒８０３　加權平均價　　２﹒５５０
　　５０天平均　　　　３﹒７１８　ＲＳＩ１４　３９﹒３７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３０２５﹒９３萬元；暫連升２日，累計
升幅１４﹒６６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６６　＋５﹒１４
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒１５　－０﹒２５
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６９　＋０﹒６０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１９　＋４﹒２９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒４５　＋２﹒２１
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８９　＋２﹒４８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒００　＋０﹒９８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒６８　＋３﹒２３
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１８　＋０﹒５３
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８３　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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