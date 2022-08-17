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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌24.750 -0.150 (-0.602%)
大手異動

17/08/2022 10:39

《異動股》龍湖升近３％突破２０天線，報２５﹒５５元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》龍湖（００９６０）升２﹒６１％，報２５﹒５５元，升穿
２０天線（２５﹒３９３元），最高價２５﹒６５元，最低價２３﹒７５元；成交５８１﹒２２
萬股，成交金額１﹒４３億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９２６﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額８７６﹒８６萬元，加權平均成交價
２４﹒６３１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９９６﹒３６萬元，加權平均成交價
２４﹒５５４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒８７％。
　　現時，恒生指數報１９９１２，升８１點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６７５４，升
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２２９，升８點或０﹒２１％；主板成交３１２﹒８２
億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２０３０﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，升不足１點，成交１２５１﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２５﹒５５０　變動　　　　＋２﹒６１％
　　最高價　　　　　２５﹒６５０　最低價　　　２３﹒７５０
　　成交股數　　５８１﹒２２萬股　成交金額　　　１﹒４３億
　　１０天平均　　　２３﹒７７５　歷史波幅％　９５﹒３１０
　　２０天平均　　　２５﹒３９３　加權平均價　２４﹒６７３
　　５０天平均　　　２９﹒６３４　ＲＳＩ１４　４６﹒５０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９２６﹒３２萬元；暫
連升３日，累計升幅１５﹒８７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５５　＋２﹒６１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒１５　－０﹒２５
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６８　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２０　＋４﹒７６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９０　＋２﹒８４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒０５　＋１﹒１４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６３　＋３﹒９５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒６２　＋２﹒８１
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１０　　　無升跌
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８３　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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