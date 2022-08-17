《異動股》龍湖升近３％突破２０天線，報２５﹒５５元

《經濟通通訊社１７日專訊》龍湖（００９６０）升２﹒６１％，報２５﹒５５元，升穿
２０天線（２５﹒３９３元），最高價２５﹒６５元，最低價２３﹒７５元；成交５８１﹒２２
萬股，成交金額１﹒４３億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９２６﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額８７６﹒８６萬元，加權平均成交價
２４﹒６３１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９９６﹒３６萬元，加權平均成交價
２４﹒５５４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒８７％。
現時，恒生指數報１９９１２，升８１點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６７５４，升
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２２９，升８點或０﹒２１％；主板成交３１２﹒８２
億元。
上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２０３０﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，升不足１點，成交１２５１﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒５５０ 變動 ＋２﹒６１％
最高價 ２５﹒６５０ 最低價 ２３﹒７５０
成交股數 ５８１﹒２２萬股 成交金額 １﹒４３億
１０天平均 ２３﹒７７５ 歷史波幅％ ９５﹒３１０
２０天平均 ２５﹒３９３ 加權平均價 ２４﹒６７３
５０天平均 ２９﹒６３４ ＲＳＩ１４ ４６﹒５０１
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９２６﹒３２萬元；暫
連升３日，累計升幅１５﹒８７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２５﹒５５ ＋２﹒６１
中海外（００６８８） ２０﹒１５ －０﹒２５
中國金茂（００８１７） １﹒６８ 無升跌
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２０ ＋４﹒７６
新城發展（０１０３０） ２﹒９０ ＋２﹒８４
潤地（０１１０９） ３１﹒０５ ＋１﹒１４
碧桂園（０２００７） ２﹒６３ ＋３﹒９５
萬科企業（０２２０２） １４﹒６２ ＋２﹒８１
綠城（０３９００） １５﹒１０ 無升跌
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８３ －０﹒５４
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（ｅｄ）
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