《異動股》龍湖升近３％突破２０天線，報２５﹒５５元

《經濟通通訊社１７日專訊》龍湖（００９６０）升２﹒６１％，報２５﹒５５元，升穿

２０天線（２５﹒３９３元），最高價２５﹒６５元，最低價２３﹒７５元；成交５８１﹒２２

萬股，成交金額１﹒４３億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９２６﹒３２萬元

。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額８７６﹒８６萬元，加權平均成交價

２４﹒６３１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９９６﹒３６萬元，加權平均成交價

２４﹒５５４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒８７％。

現時，恒生指數報１９９１２，升８１點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６７５４，升

２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２２９，升８點或０﹒２１％；主板成交３１２﹒８２

億元。

上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２０３０﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，升不足１點，成交１２５１﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒５５０ 變動 ＋２﹒６１％

最高價 ２５﹒６５０ 最低價 ２３﹒７５０

成交股數 ５８１﹒２２萬股 成交金額 １﹒４３億

１０天平均 ２３﹒７７５ 歷史波幅％ ９５﹒３１０

２０天平均 ２５﹒３９３ 加權平均價 ２４﹒６７３

５０天平均 ２９﹒６３４ ＲＳＩ１４ ４６﹒５０１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９２６﹒３２萬元；暫

連升３日，累計升幅１５﹒８７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２５﹒５５ ＋２﹒６１

中海外（００６８８） ２０﹒１５ －０﹒２５

中國金茂（００８１７） １﹒６８ 無升跌

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２０ ＋４﹒７６

新城發展（０１０３０） ２﹒９０ ＋２﹒８４

潤地（０１１０９） ３１﹒０５ ＋１﹒１４

碧桂園（０２００７） ２﹒６３ ＋３﹒９５

萬科企業（０２２０２） １４﹒６２ ＋２﹒８１

綠城（０３９００） １５﹒１０ 無升跌

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８３ －０﹒５４

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（ｅｄ）

