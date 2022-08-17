《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）挫近２２％，報０﹒４元

《經濟通通訊社１７日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌２１﹒５７％，報０﹒４元，最

低價０﹒４元，最高價０﹒４９元；成交５６９２萬股，成交金額２５５８﹒２５萬元；主動買

沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４７１﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國

際，金額２１６﹒１７萬元，加權平均成交價０﹒４４７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大

通，金額１３７﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒４４９元。

現時，恒生指數報１９９１４，升８３點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７５６，升

２８點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２３６，升１５點或０﹒３６％；主板成交

３４３﹒７２億元。

上證綜合指數報３２８５，升７點或０﹒２２％，成交２２４２﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２５１３，升４３點或０﹒３５％，成交１４０３﹒０６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４００ 變動 －２１﹒５７％

最高價 ０﹒４９０ 最低價 ０﹒４００

成交股數 ５６９２萬股 成交金額 ２５５８﹒２５萬

１０天平均 ０﹒９７４ 歷史波幅％ ４２２﹒９３４

２０天平均 １﹒１２９ 加權平均價 ０﹒４４９

５０天平均 １﹒２６５ ＲＳＩ１４ １９﹒７８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４７１﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒４００ －２１﹒５７

阿里健康（００２４１） ４﹒５４０ －１﹒０９

國藥（０１０９９） １７﹒１８０ －１﹒２６

金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ 無升跌

中國先鋒醫藥（０１３４５） ２﹒４３０ －２﹒８０

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒０６０ －１﹒４１

中智藥業（０３７３７） ０﹒９１０ －７﹒１４

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１８８ ＋６﹒８２

京東健康（０６６１８） ６１﹒７００ ＋０﹒４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

