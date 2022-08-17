  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06833 興科蓉醫藥
即時 按盤價 跌0.400 -0.110 (-21.569%)
大手異動

17/08/2022 10:52

《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）挫近２２％，報０﹒４元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌２１﹒５７％，報０﹒４元，最
低價０﹒４元，最高價０﹒４９元；成交５６９２萬股，成交金額２５５８﹒２５萬元；主動買
沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４７１﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額２１６﹒１７萬元，加權平均成交價０﹒４４７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額１３７﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒４４９元。
　　現時，恒生指數報１９９１４，升８３點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７５６，升
２８點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２３６，升１５點或０﹒３６％；主板成交
３４３﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升７點或０﹒２２％，成交２２４２﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１３，升４３點或０﹒３５％，成交１４０３﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４００　變動　　　　　－２１﹒５７％
　　最高價　　　　０﹒４９０　最低價　　　　　　０﹒４００
　　成交股數　　５６９２萬股　成交金額　　２５５８﹒２５萬
　　１０天平均　　０﹒９７４　歷史波幅％　　４２２﹒９３４
　　２０天平均　　１﹒１２９　加權平均價　　　　０﹒４４９
　　５０天平均　　１﹒２６５　ＲＳＩ１４　　　１９﹒７８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４７１﹒０９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　　０﹒４００　－２１﹒５７
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒５４０　　－１﹒０９
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒１８０　　－１﹒２６
　　金活醫藥集團（０１１１０）　　０﹒４９０　　　　無升跌
　　中國先鋒醫藥（０１３４５）　　２﹒４３０　　－２﹒８０
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　　９﹒０６０　　－１﹒４１
　　中智藥業（０３７３７）　　　　０﹒９１０　　－７﹒１４
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１８８　　＋６﹒８２
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒７００　　＋０﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰16/08/2022 15:17  《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）漲近４０％，報０﹒５１元

其他大手異動
More

16/08/2022 09:41  《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）升近１８％，報０﹒４３元

15/08/2022 11:46  《異動股》興科蓉醫藥（６８３３）挫近６９％，報０﹒３５５元

15/08/2022 11:45  《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾４７％，報０﹒６元

15/08/2022 11:35  《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾２０％，報０﹒９１元

29/03/2022 15:09  《大手成交》興科蓉一手約８４５萬股非自動對盤，涉１６９０萬元

備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金