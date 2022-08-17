《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）挫近２２％，報０﹒４元

《經濟通通訊社１７日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌２１﹒５７％，報０﹒４元，最
低價０﹒４元，最高價０﹒４９元；成交５６９２萬股，成交金額２５５８﹒２５萬元；主動買
沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４７１﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額２１６﹒１７萬元，加權平均成交價０﹒４４７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額１３７﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒４４９元。
現時，恒生指數報１９９１４，升８３點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６７５６，升
２８點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２３６，升１５點或０﹒３６％；主板成交
３４３﹒７２億元。
上證綜合指數報３２８５，升７點或０﹒２２％，成交２２４２﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２５１３，升４３點或０﹒３５％，成交１４０３﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４００ 變動 －２１﹒５７％
最高價 ０﹒４９０ 最低價 ０﹒４００
成交股數 ５６９２萬股 成交金額 ２５５８﹒２５萬
１０天平均 ０﹒９７４ 歷史波幅％ ４２２﹒９３４
２０天平均 １﹒１２９ 加權平均價 ０﹒４４９
５０天平均 １﹒２６５ ＲＳＩ１４ １９﹒７８１
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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４７１﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒４００ －２１﹒５７
阿里健康（００２４１） ４﹒５４０ －１﹒０９
國藥（０１０９９） １７﹒１８０ －１﹒２６
金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ 無升跌
中國先鋒醫藥（０１３４５） ２﹒４３０ －２﹒８０
同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒０６０ －１﹒４１
中智藥業（０３７３７） ０﹒９１０ －７﹒１４
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１８８ ＋６﹒８２
京東健康（０６６１８） ６１﹒７００ ＋０﹒４１
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（ｅｄ）
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