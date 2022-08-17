《經濟通通訊社１７日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）於１０：５６ａｍ錄得１手
７００萬股非自動對盤，每股造１﹒８４元，與上日收市價相同，涉資１２８８萬元。
鼎豐集團控股現價跌０﹒５４％，報１﹒８３元；成交２９２６﹒６萬股，成交金額
５４２８﹒２５萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１２４３﹒５６萬元。
（ｒｗ）
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17/08/2022 10:57
《大手成交》鼎豐集團控股７００萬股非自動對盤，涉１２８８萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）於１０：５６ａｍ錄得１手
７００萬股非自動對盤，每股造１﹒８４元，與上日收市價相同，涉資１２８８萬元。
鼎豐集團控股現價跌０﹒５４％，報１﹒８３元；成交２９２６﹒６萬股，成交金額
５４２８﹒２５萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１２４３﹒５６萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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