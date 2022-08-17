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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌122.300 -4.500 (-3.549%)
大手異動

17/08/2022 11:10

《異動股》新奧能源跌逾３％失守２５０天線，報１２２﹒８元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新奧能源（０２６８８）跌３﹒１５％，報１２２﹒８元，跌
穿２５０天線（１２５﹒６８６元），最低價１２２﹒６元，最高價１２７﹒７元；成交
８０﹒２２萬股，成交金額９９７１﹒４１萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
２６１﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３２４﹒１６萬元，加權平均成交價
１２３﹒９７６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１６５９﹒５７萬元，加權
平均成交價１２３﹒９８８元。
　　現時，恒生指數報１９９５９，升１２８點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６７７３，
升４５點或０﹒６７％；恒生科技指數報４２５２，升３１點或０﹒７５％；主板成交
３７９﹒７億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升６點或０﹒２％，成交２４５５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２２，升５２點或０﹒４２％，成交１５４７﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１２２﹒８００　變動　　　　　　－３﹒１５％
　　最高價　　　１２７﹒７００　最低價　　　　１２２﹒６００
　　成交股數　　８０﹒２２萬股　成交金額　　９９７１﹒４１萬
　　１０天平均　１２７﹒７９０　歷史波幅％　　　２０﹒７４５
　　２０天平均　１２７﹒２９５　加權平均價　　１２４﹒３０５
　　５０天平均　１２５﹒２２６　ＲＳＩ１４　　　４１﹒７９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２６１﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２２﹒８０　－３﹒１５
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒７０　－０﹒５２
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒０６　－７﹒２１
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒６５　＋０﹒２０
　　中油燃氣（００６０３）　　　　　０﹒３０　－１﹒６４
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒５７　－１﹒３８
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３２﹒１５　－４﹒１７
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９９　＋１﹒７９
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒７０　＋０﹒４５
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　９﹒１４　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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