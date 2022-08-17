《異動股》新奧能源跌逾３％失守２５０天線，報１２２﹒８元

《經濟通通訊社１７日專訊》新奧能源（０２６８８）跌３﹒１５％，報１２２﹒８元，跌

穿２５０天線（１２５﹒６８６元），最低價１２２﹒６元，最高價１２７﹒７元；成交

８０﹒２２萬股，成交金額９９７１﹒４１萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入

２６１﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３２４﹒１６萬元，加權平均成交價

１２３﹒９７６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１６５９﹒５７萬元，加權

平均成交價１２３﹒９８８元。

現時，恒生指數報１９９５９，升１２８點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６７７３，

升４５點或０﹒６７％；恒生科技指數報４２５２，升３１點或０﹒７５％；主板成交

３７９﹒７億元。

上證綜合指數報３２８４，升６點或０﹒２％，成交２４５５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５２２，升５２點或０﹒４２％，成交１５４７﹒７８億元人民幣。



基本資料

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現價 １２２﹒８００ 變動 －３﹒１５％

最高價 １２７﹒７００ 最低價 １２２﹒６００

成交股數 ８０﹒２２萬股 成交金額 ９９７１﹒４１萬

１０天平均 １２７﹒７９０ 歷史波幅％ ２０﹒７４５

２０天平均 １２７﹒２９５ 加權平均價 １２４﹒３０５

５０天平均 １２５﹒２２６ ＲＳＩ１４ ４１﹒７９８

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２６１﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １２２﹒８０ －３﹒１５

昆侖能源（００１３５） ５﹒７０ －０﹒５２

中國燃氣（００３８４） １１﹒０６ －７﹒２１

北控（００３９２） ２４﹒６５ ＋０﹒２０

中油燃氣（００６０３） ０﹒３０ －１﹒６４

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒５７ －１﹒３８

華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒１５ －４﹒１７

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９９ ＋１﹒７９

中裕能源（０３６３３） ６﹒７０ ＋０﹒４５

嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１４ －０﹒１１

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（ｅｄ）

