《異動股》新奧能源跌逾３％失守２５０天線，報１２２﹒８元

《經濟通通訊社１７日專訊》新奧能源（０２６８８）跌３﹒１５％，報１２２﹒８元，跌
穿２５０天線（１２５﹒６８６元），最低價１２２﹒６元，最高價１２７﹒７元；成交
８０﹒２２萬股，成交金額９９７１﹒４１萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
２６１﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３２４﹒１６萬元，加權平均成交價
１２３﹒９７６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１６５９﹒５７萬元，加權
平均成交價１２３﹒９８８元。
現時，恒生指數報１９９５９，升１２８點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６７７３，
升４５點或０﹒６７％；恒生科技指數報４２５２，升３１點或０﹒７５％；主板成交
３７９﹒７億元。
上證綜合指數報３２８４，升６點或０﹒２％，成交２４５５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２５２２，升５２點或０﹒４２％，成交１５４７﹒７８億元人民幣。
基本資料
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現價 １２２﹒８００ 變動 －３﹒１５％
最高價 １２７﹒７００ 最低價 １２２﹒６００
成交股數 ８０﹒２２萬股 成交金額 ９９７１﹒４１萬
１０天平均 １２７﹒７９０ 歷史波幅％ ２０﹒７４５
２０天平均 １２７﹒２９５ 加權平均價 １２４﹒３０５
５０天平均 １２５﹒２２６ ＲＳＩ１４ ４１﹒７９８
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２６１﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新奧能源（０２６８８） １２２﹒８０ －３﹒１５
昆侖能源（００１３５） ５﹒７０ －０﹒５２
中國燃氣（００３８４） １１﹒０６ －７﹒２１
北控（００３９２） ２４﹒６５ ＋０﹒２０
中油燃氣（００６０３） ０﹒３０ －１﹒６４
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒５７ －１﹒３８
華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒１５ －４﹒１７
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９９ ＋１﹒７９
中裕能源（０３６３３） ６﹒７０ ＋０﹒４５
嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１４ －０﹒１１
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（ｅｄ）
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