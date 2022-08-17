《異動股》海底撈（０６８６２）升逾３％，報１７﹒２元

《經濟通通訊社１７日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒１２％，報１７﹒２元，最高價
１７﹒２元，最低價１６﹒６６元；成交２３８﹒１萬股，成交金額４０２２﹒１７萬元；主動
買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６５﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂
證券，金額４４９﹒９１萬元，加權平均成交價１６﹒８５２元；現時最大淨被動賣出券商為中
國投資信息，金額２２７﹒５１萬元，加權平均成交價１６﹒９１元。
現時，恒生指數報１９９６６，升１３６點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６７７５，
升４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４２５３，升３２點或０﹒７７％；主板成交
３８４﹒９６億元。
上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１５％，成交２４９０﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２５１８，升４８點或０﹒３９％，成交１５７２﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒２００ 變動 ＋３﹒１２％
最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒６６０
成交股數 ２３８﹒１萬股 成交金額 ４０２２﹒１７萬
１０天平均 １６﹒０６０ 歷史波幅％ ５１﹒１７２
２０天平均 １５﹒８９９ 加權平均價 １６﹒８９３
５０天平均 １６﹒１４６ ＲＳＩ１４ ５９﹒２３９
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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６５﹒３６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １７﹒２０ ＋３﹒１２
潤啤（００２９１） ５４﹒１０ ＋０﹒３７
特步國際（０１３６８） １２﹒８６ ＋１﹒１０
百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ 無升跌
安踏體育（０２０２０） ８６﹒３５ ＋１﹒２３
申洲國際（０２３１３） ８４﹒１５ ＋１﹒６３
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒２０ －１﹒１６
李寧（０２３３１） ７０﹒０５ ＋０﹒２９
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －１﹒７０
九毛九（０９９２２） １８﹒４６ ＋２﹒５６
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（ｅｄ）
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