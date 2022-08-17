《異動股》海底撈（０６８６２）升逾３％，報１７﹒２元

《經濟通通訊社１７日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒１２％，報１７﹒２元，最高價

１７﹒２元，最低價１６﹒６６元；成交２３８﹒１萬股，成交金額４０２２﹒１７萬元；主動

買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６５﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂

證券，金額４４９﹒９１萬元，加權平均成交價１６﹒８５２元；現時最大淨被動賣出券商為中

國投資信息，金額２２７﹒５１萬元，加權平均成交價１６﹒９１元。

現時，恒生指數報１９９６６，升１３６點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６７７５，

升４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４２５３，升３２點或０﹒７７％；主板成交

３８４﹒９６億元。

上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１５％，成交２４９０﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２５１８，升４８點或０﹒３９％，成交１５７２﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒２００ 變動 ＋３﹒１２％

最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒６６０

成交股數 ２３８﹒１萬股 成交金額 ４０２２﹒１７萬

１０天平均 １６﹒０６０ 歷史波幅％ ５１﹒１７２

２０天平均 １５﹒８９９ 加權平均價 １６﹒８９３

５０天平均 １６﹒１４６ ＲＳＩ１４ ５９﹒２３９

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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６５﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １７﹒２０ ＋３﹒１２

潤啤（００２９１） ５４﹒１０ ＋０﹒３７

特步國際（０１３６８） １２﹒８６ ＋１﹒１０

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ 無升跌

安踏體育（０２０２０） ８６﹒３５ ＋１﹒２３

申洲國際（０２３１３） ８４﹒１５ ＋１﹒６３

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒２０ －１﹒１６

李寧（０２３３１） ７０﹒０５ ＋０﹒２９

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －１﹒７０

九毛九（０９９２２） １８﹒４６ ＋２﹒５６

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（ｅｄ）

