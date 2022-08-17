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06862 海底撈
即時 按盤價 升17.040 +0.360 (+2.158%)
大手異動

17/08/2022 11:13

《異動股》海底撈（０６８６２）升逾３％，報１７﹒２元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒１２％，報１７﹒２元，最高價
１７﹒２元，最低價１６﹒６６元；成交２３８﹒１萬股，成交金額４０２２﹒１７萬元；主動
買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６５﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂
證券，金額４４９﹒９１萬元，加權平均成交價１６﹒８５２元；現時最大淨被動賣出券商為中
國投資信息，金額２２７﹒５１萬元，加權平均成交價１６﹒９１元。
　　現時，恒生指數報１９９６６，升１３６點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６７７５，
升４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４２５３，升３２點或０﹒７７％；主板成交
３８４﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１５％，成交２４９０﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，升４８點或０﹒３９％，成交１５７２﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７﹒２００　變動　　　　　　＋３﹒１２％
　　最高價　　　　１７﹒２００　最低價　　　　　１６﹒６６０
　　成交股數　　２３８﹒１萬股　成交金額　　４０２２﹒１７萬
　　１０天平均　　１６﹒０６０　歷史波幅％　　　５１﹒１７２
　　２０天平均　　１５﹒８９９　加權平均價　　　１６﹒８９３
　　５０天平均　　１６﹒１４６　ＲＳＩ１４　　　５９﹒２３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６５﹒３６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒２０　＋３﹒１２
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒１０　＋０﹒３７
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒８６　＋１﹒１０
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒５５　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　８６﹒３５　＋１﹒２３
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒１５　＋１﹒６３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒２０　－１﹒１６
　　李寧（０２３３１）　　　７０﹒０５　＋０﹒２９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９３　－１﹒７０
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒４６　＋２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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