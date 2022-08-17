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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 升56.000 +2.100 (+3.896%)
大手異動

17/08/2022 13:06

《異動股》潤啤漲逾５％突破２５０天線，報５６﹒６５元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》潤啤（００２９１）升５﹒１％，報５６﹒６５元，升穿
２５０天線（５５﹒９５３元），最高價５６﹒７元，最低價５３﹒５元；成交５０５﹒４６萬
股，成交金額２﹒７８億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２２８２﹒７２萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１０４２﹒６９萬元，加權平均成交價５５﹒４８３元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３３２４﹒５３萬元，加權平均成交價
５４﹒５９８元。
　　華潤啤酒公布，截至今年６月底止中期，錄得純利３８﹒０２億元人民幣，按年減少
１１﹒４％，每股基本盈利１﹒１７元，派中期息０﹒２３４元，按年跌１１﹒４％。
　　期內，營業額２１０﹒１３億元人民幣，按年增加７﹒０２％；毛利８８﹒７８億元人民幣
，按年升６﹒９％。
　　現時，恒生指數報２００６９，升２３９點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６８１２，
升８４點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２８０，升５９點或１﹒４１％；主板成交
４７０﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２９０，升１２點或０﹒３８％，成交２７６４﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８２，升１１１點或０﹒９％，成交１７９１﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５６﹒６５０　變動　　　　＋５﹒１０％
　　最高價　　　　　５６﹒７００　最低價　　　５３﹒５００
　　成交股數　　５０５﹒４６萬股　成交金額　　　２﹒７８億
　　１０天平均　　　５４﹒６９５　歷史波幅％　３１﹒１２３
　　２０天平均　　　５４﹒６６２　加權平均價　５４﹒９５０
　　５０天平均　　　５３﹒３８０　ＲＳＩ１４　５９﹒３６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２２８２﹒７２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒６５　＋５﹒１０
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒９２　＋１﹒５７
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒９０　＋１﹒５５
　　安踏體育（０２０２０）　８６﹒９０　＋１﹒８８
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒９５　＋２﹒６０
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒４５　－０﹒４３
　　李寧（０２３３１）　　　７１﹒１０　＋１﹒７９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９３　－１﹒７０
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒２４　＋３﹒３６
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒４６　＋２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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