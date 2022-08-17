《異動股》潤啤漲逾５％突破２５０天線，報５６﹒６５元

《經濟通通訊社１７日專訊》潤啤（００２９１）升５﹒１％，報５６﹒６５元，升穿
２５０天線（５５﹒９５３元），最高價５６﹒７元，最低價５３﹒５元；成交５０５﹒４６萬
股，成交金額２﹒７８億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２２８２﹒７２萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１０４２﹒６９萬元，加權平均成交價５５﹒４８３元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３３２４﹒５３萬元，加權平均成交價
５４﹒５９８元。
華潤啤酒公布，截至今年６月底止中期，錄得純利３８﹒０２億元人民幣，按年減少
１１﹒４％，每股基本盈利１﹒１７元，派中期息０﹒２３４元，按年跌１１﹒４％。
期內，營業額２１０﹒１３億元人民幣，按年增加７﹒０２％；毛利８８﹒７８億元人民幣
，按年升６﹒９％。
現時，恒生指數報２００６９，升２３９點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６８１２，
升８４點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２８０，升５９點或１﹒４１％；主板成交
４７０﹒２６億元。
上證綜合指數報３２９０，升１２點或０﹒３８％，成交２７６４﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２５８２，升１１１點或０﹒９％，成交１７９１﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ５６﹒６５０ 變動 ＋５﹒１０％
最高價 ５６﹒７００ 最低價 ５３﹒５００
成交股數 ５０５﹒４６萬股 成交金額 ２﹒７８億
１０天平均 ５４﹒６９５ 歷史波幅％ ３１﹒１２３
２０天平均 ５４﹒６６２ 加權平均價 ５４﹒９５０
５０天平均 ５３﹒３８０ ＲＳＩ１４ ５９﹒３６１
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２２８２﹒７２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤啤（００２９１） ５６﹒６５ ＋５﹒１０
特步國際（０１３６８） １２﹒９２ ＋１﹒５７
百威亞太（０１８７６） ２２﹒９０ ＋１﹒５５
安踏體育（０２０２０） ８６﹒９０ ＋１﹒８８
申洲國際（０２３１３） ８４﹒９５ ＋２﹒６０
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５ －０﹒４３
李寧（０２３３１） ７１﹒１０ ＋１﹒７９
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －１﹒７０
海底撈（０６８６２） １７﹒２４ ＋３﹒３６
九毛九（０９９２２） １８﹒４６ ＋２﹒５６
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（ｅｄ）
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