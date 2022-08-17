《異動股》潤啤漲逾５％突破２５０天線，報５６﹒６５元

《經濟通通訊社１７日專訊》潤啤（００２９１）升５﹒１％，報５６﹒６５元，升穿

２５０天線（５５﹒９５３元），最高價５６﹒７元，最低價５３﹒５元；成交５０５﹒４６萬

股，成交金額２﹒７８億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２２８２﹒７２萬元。

現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１０４２﹒６９萬元，加權平均成交價５５﹒４８３元；

現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３３２４﹒５３萬元，加權平均成交價

５４﹒５９８元。

華潤啤酒公布，截至今年６月底止中期，錄得純利３８﹒０２億元人民幣，按年減少

１１﹒４％，每股基本盈利１﹒１７元，派中期息０﹒２３４元，按年跌１１﹒４％。

期內，營業額２１０﹒１３億元人民幣，按年增加７﹒０２％；毛利８８﹒７８億元人民幣

，按年升６﹒９％。

現時，恒生指數報２００６９，升２３９點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６８１２，

升８４點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２８０，升５９點或１﹒４１％；主板成交

４７０﹒２６億元。

上證綜合指數報３２９０，升１２點或０﹒３８％，成交２７６４﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５８２，升１１１點或０﹒９％，成交１７９１﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ５６﹒６５０ 變動 ＋５﹒１０％

最高價 ５６﹒７００ 最低價 ５３﹒５００

成交股數 ５０５﹒４６萬股 成交金額 ２﹒７８億

１０天平均 ５４﹒６９５ 歷史波幅％ ３１﹒１２３

２０天平均 ５４﹒６６２ 加權平均價 ５４﹒９５０

５０天平均 ５３﹒３８０ ＲＳＩ１４ ５９﹒３６１

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２２８２﹒７２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５６﹒６５ ＋５﹒１０

特步國際（０１３６８） １２﹒９２ ＋１﹒５７

百威亞太（０１８７６） ２２﹒９０ ＋１﹒５５

安踏體育（０２０２０） ８６﹒９０ ＋１﹒８８

申洲國際（０２３１３） ８４﹒９５ ＋２﹒６０

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５ －０﹒４３

李寧（０２３３１） ７１﹒１０ ＋１﹒７９

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －１﹒７０

海底撈（０６８６２） １７﹒２４ ＋３﹒３６

九毛九（０９９２２） １８﹒４６ ＋２﹒５６

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（ｅｄ）

