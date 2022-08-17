《異動股》中國石墨飛漲３９％，電動車電池所需石墨集中中國

《經濟通通訊社１７日專訊》中國石墨（０２２３７）升３８﹒８９％，報１﹒２５元，最
高價１﹒２６元，創上市新高，最低價０﹒８７元；成交７２５３﹒４３萬股，成交金額
７８１０﹒８８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２７０９﹒５２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４７﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒０５７元；現時最
大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７９２﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒０７４元。
美國「通脹削減法案」周二獲總統拜登簽字立法，其中對電動車的買車補貼，對組裝汽車地
點、電池原料都有限制，暴露石墨原料集中在中國的潛在阻礙。石墨是電動車電池陽極的重要原
料，中國是石墨主要生產地，掌握天然石墨６０％產能、合成石墨９０％產能。
現時，恒生指數報２００２５，升１９４點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報６７９６，
升６８點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２６６，升４５點或１﹒０７％；主板成交
４７７﹒５７億元。
上證綜合指數報３２８８，升１０點或０﹒３１％，成交２８０１﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２５７６，升１０６點或０﹒８６％，成交１８２１﹒２１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒２５０ 變動 ＋３８﹒８９％
最高價 １﹒２６０ 最低價 ０﹒８７０
成交股數 ７２５３﹒４３萬股 成交金額 ７８１０﹒８８萬
１０天平均 ０﹒７６０ 歷史波幅％ １８６﹒０７８
２０天平均 ０﹒６６１ 加權平均價 １﹒０７７
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ７０﹒４１２
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２７０９﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國石墨（０２２３７） １﹒２５ ＋３８﹒８９
南方錳業（０１０９１） ０﹒９６ 無升跌
中廣核（０１１６４） ０﹒８７ －１﹒１４
五礦資源（０１２０８） ２﹒２７ －４﹒２２
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒１５ －２﹒６０
金川國際（０２３６２） ０﹒７９ ＋１﹒２８
洛鉬（０３９９３） ３﹒６８ －３﹒９２
烯石電車新材料（０６１２８） １﹒２８ ＋１２﹒２８
金力永磁（０６６８０） ３３﹒１０ －１﹒６３
天齊鋰業（０９６９６） ８７﹒４０ ＋０﹒１１
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（ｈｃ）
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