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02237 中國石墨
即時 按盤價 升1.330 +0.430 (+47.778%)
大手異動

17/08/2022 13:09

《異動股》中國石墨飛漲３９％，電動車電池所需石墨集中中國

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國石墨（０２２３７）升３８﹒８９％，報１﹒２５元，最
高價１﹒２６元，創上市新高，最低價０﹒８７元；成交７２５３﹒４３萬股，成交金額
７８１０﹒８８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２７０９﹒５２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４７﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒０５７元；現時最
大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７９２﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒０７４元。
　　美國「通脹削減法案」周二獲總統拜登簽字立法，其中對電動車的買車補貼，對組裝汽車地
點、電池原料都有限制，暴露石墨原料集中在中國的潛在阻礙。石墨是電動車電池陽極的重要原
料，中國是石墨主要生產地，掌握天然石墨６０％產能、合成石墨９０％產能。
　　現時，恒生指數報２００２５，升１９４點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報６７９６，
升６８點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２６６，升４５點或１﹒０７％；主板成交
４７７﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３２８８，升１０點或０﹒３１％，成交２８０１﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７６，升１０６點或０﹒８６％，成交１８２１﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒２５０　變動　　　　　＋３８﹒８９％
　　最高價　　　　　　　１﹒２６０　最低價　　　　　　０﹒８７０
　　成交股數　　７２５３﹒４３萬股　成交金額　　７８１０﹒８８萬
　　１０天平均　　　　　０﹒７６０　歷史波幅％　　１８６﹒０７８
　　２０天平均　　　　　０﹒６６１　加權平均價　　　　１﹒０７７
　　５０天平均　　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　７０﹒４１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２７０９﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　　　　１﹒２５　＋３８﹒８９
　　南方錳業（０１０９１）　　　　　０﹒９６　　　　無升跌
　　中廣核（０１１６４）　　　　　　０﹒８７　　－１﹒１４
　　五礦資源（０１２０８）　　　　　２﹒２７　　－４﹒２２
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７１﹒１５　　－２﹒６０
　　金川國際（０２３６２）　　　　　０﹒７９　　＋１﹒２８
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　　３﹒６８　　－３﹒９２
　　烯石電車新材料（０６１２８）　　１﹒２８　＋１２﹒２８
　　金力永磁（０６６８０）　　　　３３﹒１０　　－１﹒６３
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　８７﹒４０　　＋０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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