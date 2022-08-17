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00916 龍源電力
即時 按盤價 升13.420 +0.920 (+7.360%)
大手異動

17/08/2022 13:11

《異動股》龍源電力（００９１６）漲近１０％，報１３﹒７４元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》龍源電力（００９１６）升９﹒９２％，報１３﹒７４元，最
高價１３﹒７６元，最低價１２﹒５８元；成交２９４０﹒６１萬股，成交金額３﹒９３億元；
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８３４５﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞
士信貸證券香港，金額１１５４﹒３５萬元，加權平均成交價１３﹒３６２元；現時最大淨被動
賣出券商為富途證券國際，金額１１９３﹒９３萬元，加權平均成交價１３﹒３９１元。以現價
計，該股暫連升５日，累計升幅１９﹒９％。
　　現時，恒生指數報２００１７，升１８６點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７９３，
升６６點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２６５，升４４點或１﹒０６％；主板成交
４８０﹒７３億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升９點或０﹒２８％，成交２８２６﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６８，升９８點或０﹒７９％，成交１８４０﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１３﹒７４０　變動　　　　＋９﹒９２％
　　最高價　　　　　　１３﹒７６０　最低價　　　１２﹒５８０
　　成交股數　　２９４０﹒６１萬股　成交金額　　　３﹒９３億
　　１０天平均　　　　１２﹒０３６　歷史波幅％　３４﹒５１７
　　２０天平均　　　　１２﹒２６４　加權平均價　１３﹒３５７
　　５０天平均　　　　１３﹒８７３　ＲＳＩ１４　６１﹒２７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８３４５﹒１４萬元；暫連升５日，累計
升幅１９﹒９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍源電力（００９１６）　　　１３﹒７４０　＋９﹒９２
　　協合新能源（００１８２）　　　０﹒７１０　　　無升跌
　　光大環境（００２５７）　　　　４﹒０２０　－０﹒５０
　　瑞風新能源（００５２７）　　　０﹒１７３　－１﹒１４
　　新天綠色能源（００９５６）　　３﹒５８０　＋１﹒４２
　　粵豐環保（０１３８１）　　　　４﹒３１０　＋０﹒２３
　　大唐新能源（０１７９８）　　　２﹒０８０　＋６﹒６７
　　中廣核能（０１８１１）　　　　３﹒２１０　＋４﹒５６
　　金風科技（０２２０８）　　　１４﹒７００　－０﹒９４
　　信義能源（０３８６８）　　　　３﹒２８０　＋３﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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