《異動股》龍源電力（００９１６）漲近１０％，報１３﹒７４元

《經濟通通訊社１７日專訊》龍源電力（００９１６）升９﹒９２％，報１３﹒７４元，最

高價１３﹒７６元，最低價１２﹒５８元；成交２９４０﹒６１萬股，成交金額３﹒９３億元；

主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８３４５﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞

士信貸證券香港，金額１１５４﹒３５萬元，加權平均成交價１３﹒３６２元；現時最大淨被動

賣出券商為富途證券國際，金額１１９３﹒９３萬元，加權平均成交價１３﹒３９１元。以現價

計，該股暫連升５日，累計升幅１９﹒９％。

現時，恒生指數報２００１７，升１８６點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７９３，

升６６點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２６５，升４４點或１﹒０６％；主板成交

４８０﹒７３億元。

上證綜合指數報３２８６，升９點或０﹒２８％，成交２８２６﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２５６８，升９８點或０﹒７９％，成交１８４０﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒７４０ 變動 ＋９﹒９２％

最高價 １３﹒７６０ 最低價 １２﹒５８０

成交股數 ２９４０﹒６１萬股 成交金額 ３﹒９３億

１０天平均 １２﹒０３６ 歷史波幅％ ３４﹒５１７

２０天平均 １２﹒２６４ 加權平均價 １３﹒３５７

５０天平均 １３﹒８７３ ＲＳＩ１４ ６１﹒２７３

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８３４５﹒１４萬元；暫連升５日，累計

升幅１９﹒９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍源電力（００９１６） １３﹒７４０ ＋９﹒９２

協合新能源（００１８２） ０﹒７１０ 無升跌

光大環境（００２５７） ４﹒０２０ －０﹒５０

瑞風新能源（００５２７） ０﹒１７３ －１﹒１４

新天綠色能源（００９５６） ３﹒５８０ ＋１﹒４２

粵豐環保（０１３８１） ４﹒３１０ ＋０﹒２３

大唐新能源（０１７９８） ２﹒０８０ ＋６﹒６７

中廣核能（０１８１１） ３﹒２１０ ＋４﹒５６

金風科技（０２２０８） １４﹒７００ －０﹒９４

信義能源（０３８６８） ３﹒２８０ ＋３﹒８０

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（ｅｄ）

