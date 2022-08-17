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00460 四環醫藥
即時 按盤價 跌0.990 -0.110 (-10.000%)
大手異動

17/08/2022 13:40

《異動股》四環醫藥（００４６０）挫逾９％，報１元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》四環醫藥（００４６０）跌９﹒０９％，報１元，最低價
０﹒９９元，創１個月新低，最高價１﹒０７元；成交６８９２﹒３萬股，成交金額
７０３３﹒５２萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２１８７﹒７８萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５４４﹒７７萬元，加權平均成交價１﹒０１６元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９１﹒４萬元，加權平均成交價１﹒０２３元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒７１％。
　　現時，恒生指數報１９９９３，升１６２點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６７８４，
升５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２５９，升３８點或０﹒９２％；主板成交
５３３﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交３１６７﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４８，升７８點或０﹒６３％，成交２０７５﹒３５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒０００　變動　　　　　　－９﹒０９％
　　最高價　　　　　　１﹒０７０　最低價　　　　　　０﹒９９０
　　成交股數　　６８９２﹒３萬股　成交金額　　７０３３﹒５２萬
　　１０天平均　　　　１﹒０９４　歷史波幅％　　　３６﹒５８７
　　２０天平均　　　　１﹒１１６　加權平均價　　　　１﹒０２０
　　５０天平均　　　　１﹒１７９　ＲＳＩ１４　　　３２﹒２４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２１８７﹒７８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１０﹒７１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒０００　－９﹒０９
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒０９０　－０﹒４８
　　中國中藥（００５７０）　　３﹒２８０　＋２﹒１８
　　中國鐵塔（００７８８）　　１﹒０１０　＋１﹒００
　　石藥集團（０１０９３）　　８﹒１６０　－３﹒４３
　　藥明康德（０２３５９）　９２﹒４５０　＋０﹒２７
　　協鑫科技（０３８００）　　２﹒９９０　－１﹒３２
　　新銳醫藥（０６１０８）　　０﹒１７３　－１﹒７０
　　中國有贊（０８０８３）　　０﹒１４６　－０﹒６８
　　開拓藥業（０９９３９）　１４﹒４８０　－３﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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