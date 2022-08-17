《異動股》四環醫藥（００４６０）挫逾９％，報１元

《經濟通通訊社１７日專訊》四環醫藥（００４６０）跌９﹒０９％，報１元，最低價
０﹒９９元，創１個月新低，最高價１﹒０７元；成交６８９２﹒３萬股，成交金額
７０３３﹒５２萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２１８７﹒７８萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５４４﹒７７萬元，加權平均成交價１﹒０１６元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９１﹒４萬元，加權平均成交價１﹒０２３元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒７１％。
現時，恒生指數報１９９９３，升１６２點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６７８４，
升５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２５９，升３８點或０﹒９２％；主板成交
５３３﹒１３億元。
上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交３１６７﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２５４８，升７８點或０﹒６３％，成交２０７５﹒３５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０００ 變動 －９﹒０９％
最高價 １﹒０７０ 最低價 ０﹒９９０
成交股數 ６８９２﹒３萬股 成交金額 ７０３３﹒５２萬
１０天平均 １﹒０９４ 歷史波幅％ ３６﹒５８７
２０天平均 １﹒１１６ 加權平均價 １﹒０２０
５０天平均 １﹒１７９ ＲＳＩ１４ ３２﹒２４７
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２１８７﹒７８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１０﹒７１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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四環醫藥（００４６０） １﹒０００ －９﹒０９
中國儒意（００１３６） ２﹒０９０ －０﹒４８
中國中藥（００５７０） ３﹒２８０ ＋２﹒１８
中國鐵塔（００７８８） １﹒０１０ ＋１﹒００
石藥集團（０１０９３） ８﹒１６０ －３﹒４３
藥明康德（０２３５９） ９２﹒４５０ ＋０﹒２７
協鑫科技（０３８００） ２﹒９９０ －１﹒３２
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７３ －１﹒７０
中國有贊（０８０８３） ０﹒１４６ －０﹒６８
開拓藥業（０９９３９） １４﹒４８０ －３﹒６０
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（ｅｄ）
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