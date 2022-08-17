《異動股》長飛光纖光纜升逾１０％，報１６﹒１４元

《經濟通通訊社１７日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）升１０﹒１％，報１６﹒１４元

，最高價１６﹒１４元，創５２周新高，最低價１４﹒６２元；成交５０９﹒２３萬股，成交金

額７８８９萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３１７﹒２萬元。現時最大淨被

動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２３１﹒１５萬元，加權平均成交價１５﹒２８４元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２４８﹒０２萬元，加權平均成交價１５﹒５６１

元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒８５％。

現時，恒生指數報１９９８４，升１５３點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６７８１，

升５３點或０﹒７９％；恒生科技指數報４２５６，升３５點或０﹒８５％；主板成交

５４５﹒２億元。

上證綜合指數報３２８５，升７點或０﹒２３％，成交３２４４﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５６３，升９３點或０﹒７５％，成交２１２７﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒１４０ 變動 ＋１０﹒１０％

最高價 １６﹒１４０ 最低價 １４﹒６２０

成交股數 ５０９﹒２３萬股 成交金額 ７８８９萬

１０天平均 １４﹒６２０ 歷史波幅％ ６１﹒５７２

２０天平均 １４﹒２７０ 加權平均價 １５﹒４９２

５０天平均 １３﹒２６５ ＲＳＩ１４ ６８﹒６３４

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３１７﹒２萬元；暫連

升２日，累計升幅１０﹒８５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長飛光纖光纜（０６８６９） １６﹒１４ ＋１０﹒１０

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒８０ ＋１﹒６３

偉易達（００３０３） ５２﹒７５ ＋０﹒９６

中國通信服務（００５５２） ３﹒３６ ＋０﹒９０

南京熊貓電子股份（００５５３） ３﹒９０ ＋４﹒００

中興（００７６３） １６﹒３４ ＋０﹒１２

中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ ＋１﹒００

俊知集團（０１３００） ０﹒６６ －２﹒９４

富智康集團（０２０３８） １﹒０２ －０﹒９７

鴻騰（０６０８８） １﹒１７ ＋０﹒８６

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（ｅｄ）

