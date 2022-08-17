《異動股》長飛光纖光纜升逾１０％，報１６﹒１４元

《經濟通通訊社１７日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）升１０﹒１％，報１６﹒１４元
，最高價１６﹒１４元，創５２周新高，最低價１４﹒６２元；成交５０９﹒２３萬股，成交金
額７８８９萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３１７﹒２萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２３１﹒１５萬元，加權平均成交價１５﹒２８４元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２４８﹒０２萬元，加權平均成交價１５﹒５６１
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒８５％。
現時，恒生指數報１９９８４，升１５３點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６７８１，
升５３點或０﹒７９％；恒生科技指數報４２５６，升３５點或０﹒８５％；主板成交
５４５﹒２億元。
上證綜合指數報３２８５，升７點或０﹒２３％，成交３２４４﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２５６３，升９３點或０﹒７５％，成交２１２７﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒１４０ 變動 ＋１０﹒１０％
最高價 １６﹒１４０ 最低價 １４﹒６２０
成交股數 ５０９﹒２３萬股 成交金額 ７８８９萬
１０天平均 １４﹒６２０ 歷史波幅％ ６１﹒５７２
２０天平均 １４﹒２７０ 加權平均價 １５﹒４９２
５０天平均 １３﹒２６５ ＲＳＩ１４ ６８﹒６３４
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３１７﹒２萬元；暫連
升２日，累計升幅１０﹒８５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長飛光纖光纜（０６８６９） １６﹒１４ ＋１０﹒１０
比亞迪電子（００２８５） ２１﹒８０ ＋１﹒６３
偉易達（００３０３） ５２﹒７５ ＋０﹒９６
中國通信服務（００５５２） ３﹒３６ ＋０﹒９０
南京熊貓電子股份（００５５３） ３﹒９０ ＋４﹒００
中興（００７６３） １６﹒３４ ＋０﹒１２
中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ ＋１﹒００
俊知集團（０１３００） ０﹒６６ －２﹒９４
富智康集團（０２０３８） １﹒０２ －０﹒９７
鴻騰（０６０８８） １﹒１７ ＋０﹒８６
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（ｅｄ）
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