  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06869 長飛光纖光纜
即時 按盤價 升16.200 +1.540 (+10.505%)
大手異動

17/08/2022 13:48

《異動股》長飛光纖光纜升逾１０％，報１６﹒１４元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）升１０﹒１％，報１６﹒１４元
，最高價１６﹒１４元，創５２周新高，最低價１４﹒６２元；成交５０９﹒２３萬股，成交金
額７８８９萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３１７﹒２萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２３１﹒１５萬元，加權平均成交價１５﹒２８４元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２４８﹒０２萬元，加權平均成交價１５﹒５６１
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒８５％。
　　現時，恒生指數報１９９８４，升１５３點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６７８１，
升５３點或０﹒７９％；恒生科技指數報４２５６，升３５點或０﹒８５％；主板成交
５４５﹒２億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升７點或０﹒２３％，成交３２４４﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６３，升９３點或０﹒７５％，成交２１２７﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒１４０　變動　　　　＋１０﹒１０％
　　最高價　　　　　１６﹒１４０　最低價　　　　１４﹒６２０
　　成交股數　　５０９﹒２３萬股　成交金額　　　　７８８９萬
　　１０天平均　　　１４﹒６２０　歷史波幅％　　６１﹒５７２
　　２０天平均　　　１４﹒２７０　加權平均價　　１５﹒４９２
　　５０天平均　　　１３﹒２６５　ＲＳＩ１４　　６８﹒６３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３１７﹒２萬元；暫連
升２日，累計升幅１０﹒８５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　　１６﹒１４　＋１０﹒１０
　　比亞迪電子（００２８５）　　　　２１﹒８０　　＋１﹒６３
　　偉易達（００３０３）　　　　　　５２﹒７５　　＋０﹒９６
　　中國通信服務（００５５２）　　　　３﹒３６　　＋０﹒９０
　　南京熊貓電子股份（００５５３）　　３﹒９０　　＋４﹒００
　　中興（００７６３）　　　　　　　１６﹒３４　　＋０﹒１２
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　　　１﹒０１　　＋１﹒００
　　俊知集團（０１３００）　　　　　　０﹒６６　　－２﹒９４
　　富智康集團（０２０３８）　　　　　１﹒０２　　－０﹒９７
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　　　１﹒１７　　＋０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/08/2022 09:56  《異動股》富智康跌近２％，據報台灣當局冀鴻海放棄入股紫光

其他大手異動
More

26/07/2022 10:58  《異動股》長飛光纖光纜漲近１１％破２０天線，報１４﹒４２元

26/04/2022 09:26  《異動股》中興（００７６３）高開３％，首季純利按年增２％

14/03/2022 10:08  《異動股》中移動（９４１）跌逾１％，今年首兩月經營指標良好

07/03/2022 09:30  《異動股》中興通訊挫近５％，收美法院庭審指令，指控涉前員工

01/03/2022 09:48  《異動股》京信通信急挫近１３％，料去年虧損擴大至５﹒９億元

備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金