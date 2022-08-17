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02237 中國石墨
即時 按盤價 升1.330 +0.430 (+47.778%)
大手異動

17/08/2022 13:56

《異動股》中國石墨（２２３７）升近６０％破頂，報１﹒４４元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國石墨（０２２３７）升６０％，報１﹒４４元，最高價
１﹒４５元，創上市新高，最低價０﹒８７元；成交１﹒０５億股，成交金額１﹒２億元；主動
買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３７１４﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通
，金額３２７﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒１４１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券
國際，金額９５９﹒４萬元，加權平均成交價１﹒１２８元。
　　現時，恒生指數報２００００，升１７０點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７８４，
升５６點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２６０，升３９點或０﹒９２％；主板成交
５６１﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升１１點或０﹒３５％，成交３３２９﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８２，升１１２點或０﹒９％，成交２１９４﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒４４０　變動　　　　＋６０﹒００％
　　最高價　　　　１﹒４５０　最低價　　　　　０﹒８７０
　　成交股數　　１﹒０５億股　成交金額　　　　　１﹒２億
　　１０天平均　　０﹒７７９　歷史波幅％　１８６﹒０７８
　　２０天平均　　０﹒６７０　加權平均價　　　１﹒１３６
　　５０天平均　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　７４﹒５２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３７１４﹒９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　　　　１﹒４４　＋６０﹒００
　　南方錳業（０１０９１）　　　　　０﹒９５　　－１﹒０４
　　中廣核（０１１６４）　　　　　　０﹒８８　　　　無升跌
　　五礦資源（０１２０８）　　　　　２﹒２６　　－４﹒６４
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７０﹒６５　　－３﹒２９
　　金川國際（０２３６２）　　　　　０﹒７８　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　　３﹒６７　　－４﹒１８
　　烯石電車新材料（０６１２８）　　１﹒２５　　＋９﹒６５
　　金力永磁（０６６８０）　　　　３２﹒９０　　－２﹒２３
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　８６﹒７０　　－０﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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