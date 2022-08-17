《異動股》中國石墨（２２３７）升近６０％破頂，報１﹒４４元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國石墨（０２２３７）升６０％，報１﹒４４元，最高價

１﹒４５元，創上市新高，最低價０﹒８７元；成交１﹒０５億股，成交金額１﹒２億元；主動

買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３７１４﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通

，金額３２７﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒１４１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券

國際，金額９５９﹒４萬元，加權平均成交價１﹒１２８元。

現時，恒生指數報２００００，升１７０點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７８４，

升５６點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２６０，升３９點或０﹒９２％；主板成交

５６１﹒１５億元。

上證綜合指數報３２８９，升１１點或０﹒３５％，成交３３２９﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２５８２，升１１２點或０﹒９％，成交２１９４﹒３９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒４４０ 變動 ＋６０﹒００％

最高價 １﹒４５０ 最低價 ０﹒８７０

成交股數 １﹒０５億股 成交金額 １﹒２億

１０天平均 ０﹒７７９ 歷史波幅％ １８６﹒０７８

２０天平均 ０﹒６７０ 加權平均價 １﹒１３６

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ７４﹒５２８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３７１４﹒９萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國石墨（０２２３７） １﹒４４ ＋６０﹒００

南方錳業（０１０９１） ０﹒９５ －１﹒０４

中廣核（０１１６４） ０﹒８８ 無升跌

五礦資源（０１２０８） ２﹒２６ －４﹒６４

贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒６５ －３﹒２９

金川國際（０２３６２） ０﹒７８ 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒６７ －４﹒１８

烯石電車新材料（０６１２８） １﹒２５ ＋９﹒６５

金力永磁（０６６８０） ３２﹒９０ －２﹒２３

天齊鋰業（０９６９６） ８６﹒７０ －０﹒６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

