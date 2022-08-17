《經濟通通訊社１７日專訊》中國平安（０２３１８）於２：０５ｐｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造４３﹒９７５元，較上日收市價高０﹒１７％，涉資４３９７﹒５萬元。
中國平安現價升０﹒２３％，報４４元；成交１８８２﹒６３萬股，成交金額８﹒２５億元
，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒７２億元。（ｒｗ）
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17/08/2022 14:06
《大手成交》中國平安一手１００萬股交叉盤，涉資４３９８萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》中國平安（０２３１８）於２：０５ｐｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造４３﹒９７５元，較上日收市價高０﹒１７％，涉資４３９７﹒５萬元。
中國平安現價升０﹒２３％，報４４元；成交１８８２﹒６３萬股，成交金額８﹒２５億元
，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒７２億元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰17/08/2022 13:59 《大手成交》中國平安一手１００萬股交叉盤，涉資４３８８萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
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