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02318 中國平安
即時 按盤價 跌43.750 -0.150 (-0.342%)
大手異動

17/08/2022 14:06

《大手成交》中國平安一手１００萬股交叉盤，涉資４３９８萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國平安（０２３１８）於２：０５ｐｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造４３﹒９７５元，較上日收市價高０﹒１７％，涉資４３９７﹒５萬元。
　　中國平安現價升０﹒２３％，報４４元；成交１８８２﹒６３萬股，成交金額８﹒２５億元
，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒７２億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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