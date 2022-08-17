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00669 創科實業
即時 按盤價 升105.400 +9.700 (+10.136%)
大手異動

17/08/2022 14:17

《大手成交》創科實業一手約３５萬股交叉盤，涉資３６２６萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》創科實業（００６６９）於２：１６ｐｍ錄得１手３４﹒８５
萬股交叉盤，每股造１０４﹒０５元，較上日收市價高８﹒７３％，涉資３６２６﹒１４萬元。
　　創科實業現價升８﹒５７％，報１０３﹒９元；成交１０２８﹒９萬股，成交金額
１０﹒３９億元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒２２億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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