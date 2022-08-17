《經濟通通訊社１７日專訊》創科實業（００６６９）於２：１６ｐｍ錄得１手３４﹒８５
萬股交叉盤，每股造１０４﹒０５元，較上日收市價高８﹒７３％，涉資３６２６﹒１４萬元。
創科實業現價升８﹒５７％，報１０３﹒９元；成交１０２８﹒９萬股，成交金額
１０﹒３９億元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒２２億元。（ｒｗ）
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17/08/2022 14:17
《大手成交》創科實業一手約３５萬股交叉盤，涉資３６２６萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》創科實業（００６６９）於２：１６ｐｍ錄得１手３４﹒８５
萬股交叉盤，每股造１０４﹒０５元，較上日收市價高８﹒７３％，涉資３６２６﹒１４萬元。
創科實業現價升８﹒５７％，報１０３﹒９元；成交１０２８﹒９萬股，成交金額
１０﹒３９億元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１﹒２２億元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰17/08/2022 15:14 《異動股》創科實業升逾１０％突破１００天線，報１０５﹒３元
下一篇新聞︰17/08/2022 09:32 《異動股》ＣＴＲ等４家公司上午９：３１異動
17/08/2022 09:31 《異動股》ＣＴＲ等４家公司上午９：３０異動
12/08/2022 10:21 《異動股》創科實業（００６６９）跌逾３％，報９３﹒５５元
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10/08/2022 10:45 《異動股》李寧等２家公司上午１０：４４異動
|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
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