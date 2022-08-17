《異動股》安能物流（０９９５６）微跌創新低，報３﹒６元

《經濟通通訊社１７日專訊》安能物流（０９９５６）跌０﹒２８％，報３﹒６元，最低價
３﹒６元，創上市新低，最高價３﹒６９元；成交４﹒８５萬股，成交金額１７﹒６１萬元；主
動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１１﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞
洲，金額９﹒４７萬元，加權平均成交價３﹒６２３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
７３８０元，加權平均成交價３﹒６９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒７４％。
現時，恒生指數報１９９９７，升１６７點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６７８６，
升５８點或０﹒８７％；恒生科技指數報４２５９，升３８點或０﹒９１％；主板成交
６０７﹒２７億元。
上證綜合指數報３２９０，升１２點或０﹒３７％，成交３６７０﹒６５億元人民幣。
深證成份指數報１２５８１，升１１１點或０﹒９％，成交２４３９﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒６００ 變動 －０﹒２８％
最高價 ３﹒６９０ 最低價 ３﹒６００
成交股數 ４﹒８５萬股 成交金額 １７﹒６１萬
１０天平均 ３﹒７１６ 歷史波幅％ ３８﹒４１５
２０天平均 ３﹒８６５ 加權平均價 ３﹒６３１
５０天平均 ３﹒９５５ ＲＳＩ１４ ３４﹒６３８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１１﹒３６萬元；暫連跌３
日，累計跌幅３﹒７４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安能物流（０９９５６） ３﹒６０ －０﹒２８
嘉里物流（００６３６） １６﹒７４ ＋０﹒６０
ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） １﹒２７ －２﹒３１
樂氏國際控股（０１５２９） ０﹒２５ －３﹒８５
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２１４﹒２０ ＋２﹒４９
嘉泓物流（０２１３０） ８﹒３０ －０﹒２４
滄港鐵路（０２１６９） １﹒７０ －０﹒５８
快狗打車（０２２４６） ５﹒６２ －４﹒４２
京東物流（０２６１８） １４﹒４０ ＋０﹒７０
盛良物流（０８２９２） ０﹒７４ －１﹒３３
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（ｅｄ）
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