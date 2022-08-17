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09956 安能物流
即時 按盤價 跌3.550 -0.060 (-1.662%)
大手異動

17/08/2022 14:24

《異動股》安能物流（０９９５６）微跌創新低，報３﹒６元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》安能物流（０９９５６）跌０﹒２８％，報３﹒６元，最低價
３﹒６元，創上市新低，最高價３﹒６９元；成交４﹒８５萬股，成交金額１７﹒６１萬元；主
動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１１﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞
洲，金額９﹒４７萬元，加權平均成交價３﹒６２３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
７３８０元，加權平均成交價３﹒６９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒７４％。
　　現時，恒生指數報１９９９７，升１６７點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６７８６，
升５８點或０﹒８７％；恒生科技指數報４２５９，升３８點或０﹒９１％；主板成交
６０７﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３２９０，升１２點或０﹒３７％，成交３６７０﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８１，升１１１點或０﹒９％，成交２４３９﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒６００　變動　　　　－０﹒２８％
　　最高價　　　　３﹒６９０　最低價　　　　３﹒６００
　　成交股數　　４﹒８５萬股　成交金額　　１７﹒６１萬
　　１０天平均　　３﹒７１６　歷史波幅％　３８﹒４１５
　　２０天平均　　３﹒８６５　加權平均價　　３﹒６３１
　　５０天平均　　３﹒９５５　ＲＳＩ１４　３４﹒６３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出１１﹒３６萬元；暫連跌３
日，累計跌幅３﹒７４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　　３﹒６０　－０﹒２８
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　　１６﹒７４　＋０﹒６０
　　ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）　　　１﹒２７　－２﹒３１
　　樂氏國際控股（０１５２９）　　　　　０﹒２５　－３﹒８５
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　　２１４﹒２０　＋２﹒４９
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　　８﹒３０　－０﹒２４
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　　１﹒７０　－０﹒５８
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　　５﹒６２　－４﹒４２
　　京東物流（０２６１８）　　　　　　１４﹒４０　＋０﹒７０
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　　０﹒７４　－１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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