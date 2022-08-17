《異動股》ＴＣＬ電子（０１０７０）漲近２１％，報５﹒０３元

《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）升２０﹒６２％，報５﹒０３元，

最高價５﹒０６元，創５２周新高，最低價４﹒１元；成交３０７７﹒６３萬股，成交金額

１﹒４４億元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入５００５﹒４１萬元。現時最大淨被

動買入券商為盈透證券香港，金額８４５﹒５５萬元，加權平均成交價４﹒６７９元；現時最大

淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１５１１﹒８６萬元，加權平均成交價４﹒６８４元。以

現價計，該股暫連升５日，累計升幅３７﹒８１％。

現時，恒生指數報１９９６７，升１３６點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６７７３，

升４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４２５１，升３０點或０﹒７１％；主板成交

６５１﹒３８億元。

上證綜合指數報３２９１，升１３點或０﹒４％，成交４０５４﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２５８９，升１１９點或０﹒９６％，成交２６９３﹒３１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ５﹒０３０ 變動 ＋２０﹒６２％

最高價 ５﹒０６０ 最低價 ４﹒１００

成交股數 ３０７７﹒６３萬股 成交金額 １﹒４４億

１０天平均 ３﹒９２１ 歷史波幅％ ３８﹒６２９

２０天平均 ３﹒８７６ 加權平均價 ４﹒６７３

５０天平均 ３﹒７３０ ＲＳＩ１４ ８３﹒５４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入５００５﹒４１萬元；暫

連升５日，累計升幅３７﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＴＣＬ電子（０１０７０） ５﹒０３０ ＋２０﹒６２

金山科技工業（０００４０） ０﹒６２０ －１﹒５９

愛高集團（００３２８） ０﹒０４２ －４﹒５５

創維集團（００７５１） ３﹒５４０ ＋２﹒６１

信佳國際（００９１２） １﹒３４０ ＋１﹒５２

海信家電（００９２１） ９﹒７００ ＋１﹒４６

小米（０１８１０） １１﹒７４０ ＋０﹒５１

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０５０ ＋０﹒８０

久融控股（０２３５８） ０﹒０７９ －１﹒２５

海爾智家（０６６９０） ２４﹒１００ ＋２﹒９９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

