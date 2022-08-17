《異動股》ＴＣＬ電子（０１０７０）漲近２１％，報５﹒０３元

《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）升２０﹒６２％，報５﹒０３元，
最高價５﹒０６元，創５２周新高，最低價４﹒１元；成交３０７７﹒６３萬股，成交金額
１﹒４４億元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入５００５﹒４１萬元。現時最大淨被
動買入券商為盈透證券香港，金額８４５﹒５５萬元，加權平均成交價４﹒６７９元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１５１１﹒８６萬元，加權平均成交價４﹒６８４元。以
現價計，該股暫連升５日，累計升幅３７﹒８１％。
現時，恒生指數報１９９６７，升１３６點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６７７３，
升４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４２５１，升３０點或０﹒７１％；主板成交
６５１﹒３８億元。
上證綜合指數報３２９１，升１３點或０﹒４％，成交４０５４﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２５８９，升１１９點或０﹒９６％，成交２６９３﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒０３０ 變動 ＋２０﹒６２％
最高價 ５﹒０６０ 最低價 ４﹒１００
成交股數 ３０７７﹒６３萬股 成交金額 １﹒４４億
１０天平均 ３﹒９２１ 歷史波幅％ ３８﹒６２９
２０天平均 ３﹒８７６ 加權平均價 ４﹒６７３
５０天平均 ３﹒７３０ ＲＳＩ１４ ８３﹒５４１
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入５００５﹒４１萬元；暫
連升５日，累計升幅３７﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＴＣＬ電子（０１０７０） ５﹒０３０ ＋２０﹒６２
金山科技工業（０００４０） ０﹒６２０ －１﹒５９
愛高集團（００３２８） ０﹒０４２ －４﹒５５
創維集團（００７５１） ３﹒５４０ ＋２﹒６１
信佳國際（００９１２） １﹒３４０ ＋１﹒５２
海信家電（００９２１） ９﹒７００ ＋１﹒４６
小米（０１８１０） １１﹒７４０ ＋０﹒５１
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０５０ ＋０﹒８０
久融控股（０２３５８） ０﹒０７９ －１﹒２５
海爾智家（０６６９０） ２４﹒１００ ＋２﹒９９
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（ｅｄ）
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