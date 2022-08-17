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01070 ＴＣＬ電子
即時 按盤價 升4.910 +0.740 (+17.746%)
大手異動

17/08/2022 14:51

《異動股》ＴＣＬ電子（０１０７０）漲近２１％，報５﹒０３元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）升２０﹒６２％，報５﹒０３元，
最高價５﹒０６元，創５２周新高，最低價４﹒１元；成交３０７７﹒６３萬股，成交金額
１﹒４４億元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入５００５﹒４１萬元。現時最大淨被
動買入券商為盈透證券香港，金額８４５﹒５５萬元，加權平均成交價４﹒６７９元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１５１１﹒８６萬元，加權平均成交價４﹒６８４元。以
現價計，該股暫連升５日，累計升幅３７﹒８１％。
　　現時，恒生指數報１９９６７，升１３６點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６７７３，
升４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４２５１，升３０點或０﹒７１％；主板成交
６５１﹒３８億元。
　　上證綜合指數報３２９１，升１３點或０﹒４％，成交４０５４﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８９，升１１９點或０﹒９６％，成交２６９３﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒０３０　變動　　　　＋２０﹒６２％
　　最高價　　　　　　　５﹒０６０　最低價　　　　　４﹒１００
　　成交股數　　３０７７﹒６３萬股　成交金額　　　　１﹒４４億
　　１０天平均　　　　　３﹒９２１　歷史波幅％　　３８﹒６２９
　　２０天平均　　　　　３﹒８７６　加權平均價　　　４﹒６７３
　　５０天平均　　　　　３﹒７３０　ＲＳＩ１４　　８３﹒５４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入５００５﹒４１萬元；暫
連升５日，累計升幅３７﹒８１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　５﹒０３０　＋２０﹒６２
　　金山科技工業（０００４０）　　０﹒６２０　　－１﹒５９
　　愛高集團（００３２８）　　　　０﹒０４２　　－４﹒５５
　　創維集團（００７５１）　　　　３﹒５４０　　＋２﹒６１
　　信佳國際（００９１２）　　　　１﹒３４０　　＋１﹒５２
　　海信家電（００９２１）　　　　９﹒７００　　＋１﹒４６
　　小米（０１８１０）　　　　　１１﹒７４０　　＋０﹒５１
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　５﹒０５０　　＋０﹒８０
　　久融控股（０２３５８）　　　　０﹒０７９　　－１﹒２５
　　海爾智家（０６６９０）　　　２４﹒１００　　＋２﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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