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01789 愛康醫療
即時 按盤價 跌6.850 -0.050 (-0.725%)
大手異動

17/08/2022 15:02

《大手成交》愛康醫療一手約２９３萬股交叉盤，涉資２０１０萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》愛康醫療（０１７８９）於３：０１ｐｍ錄得１手２９２﹒８
萬股交叉盤，每股造６﹒８６５元，較上日收市價低０﹒５１％，涉資２０１０﹒０７萬元。
　　愛康醫療現價無升跌，報６﹒９元；成交４２０﹒９萬股，成交金額２８９２﹒６萬元，主
動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３５４﹒６６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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