《經濟通通訊社１７日專訊》愛康醫療（０１７８９）於３：０１ｐｍ錄得１手２９２﹒８
萬股交叉盤，每股造６﹒８６５元，較上日收市價低０﹒５１％，涉資２０１０﹒０７萬元。
愛康醫療現價無升跌，報６﹒９元；成交４２０﹒９萬股，成交金額２８９２﹒６萬元，主
動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３５４﹒６６萬元。（ｒｗ）
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17/08/2022 15:02
《大手成交》愛康醫療一手約２９３萬股交叉盤，涉資２０１０萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》愛康醫療（０１７８９）於３：０１ｐｍ錄得１手２９２﹒８
萬股交叉盤，每股造６﹒８６５元，較上日收市價低０﹒５１％，涉資２０１０﹒０７萬元。
愛康醫療現價無升跌，報６﹒９元；成交４２０﹒９萬股，成交金額２８９２﹒６萬元，主
動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３５４﹒６６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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