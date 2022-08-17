《異動股》烯石電車新材料升逾２０％，報１﹒３７元

《經濟通通訊社１７日專訊》烯石電車新材料（０６１２８）升２０﹒１８％，報１﹒３７

元，最高價１﹒３７元，創１個月新高，最低價１﹒１４元；成交１４１６萬股，成交金額

１７８２﹒２１萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３﹒３６萬元。現時最大

淨被動買入券商為建行證券，金額１０﹒７萬元，加權平均成交價１﹒３１７元；現時最大淨被

動賣出券商為奕豐證券香港，金額７８﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒２５５元。以現價計，

該股暫連升３日，累計升幅２６﹒８５％。

現時，恒生指數報１９９４９，升１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７６４，升

３６點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２４５，升２４點或０﹒５９％；主板成交

６７０﹒９１億元。

上證綜合指數報３２９２，升１４點或０﹒４５％，成交４２３８﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２５９５，升１２５點或１﹒０１％，成交２８０６﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３７０ 變動 ＋２０﹒１８％

最高價 １﹒３７０ 最低價 １﹒１４０

成交股數 １４１６萬股 成交金額 １７８２﹒２１萬

１０天平均 １﹒０７０ 歷史波幅％ ７３﹒７２３

２０天平均 ０﹒９９３ 加權平均價 １﹒２５９

５０天平均 ０﹒９８９ ＲＳＩ１４ ７５﹒６９６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３﹒３６萬元；暫連

升３日，累計升幅２６﹒８５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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烯石電車新材料（０６１２８） １﹒３７ ＋２０﹒１８

南方錳業（０１０９１） ０﹒９５ －１﹒０４

中廣核（０１１６４） ０﹒８９ ＋１﹒１４

五礦資源（０１２０８） ２﹒２６ －４﹒６４

贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒７０ －３﹒２２

中國石墨（０２２３７） １﹒２７ ＋４１﹒１１

金川國際（０２３６２） ０﹒７９ ＋１﹒２８

洛鉬（０３９９３） ３﹒６７ －４﹒１８

金力永磁（０６６８０） ３３﹒３０ －１﹒０４

天齊鋰業（０９６９６） ８６﹒４５ －０﹒９７

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（ｅｄ）

