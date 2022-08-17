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06128 烯石電車新材料
即時 按盤價 升1.540 +0.400 (+35.088%)
大手異動

17/08/2022 15:03

《異動股》烯石電車新材料升逾２０％，報１﹒３７元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》烯石電車新材料（０６１２８）升２０﹒１８％，報１﹒３７
元，最高價１﹒３７元，創１個月新高，最低價１﹒１４元；成交１４１６萬股，成交金額
１７８２﹒２１萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３﹒３６萬元。現時最大
淨被動買入券商為建行證券，金額１０﹒７萬元，加權平均成交價１﹒３１７元；現時最大淨被
動賣出券商為奕豐證券香港，金額７８﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒２５５元。以現價計，
該股暫連升３日，累計升幅２６﹒８５％。
　　現時，恒生指數報１９９４９，升１１９點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７６４，升
３６點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２４５，升２４點或０﹒５９％；主板成交
６７０﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２９２，升１４點或０﹒４５％，成交４２３８﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９５，升１２５點或１﹒０１％，成交２８０６﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒３７０　變動　　　　　＋２０﹒１８％
　　最高價　　　　１﹒３７０　最低價　　　　　　１﹒１４０
　　成交股數　　１４１６萬股　成交金額　　１７８２﹒２１萬
　　１０天平均　　１﹒０７０　歷史波幅％　　　７３﹒７２３
　　２０天平均　　０﹒９９３　加權平均價　　　　１﹒２５９
　　５０天平均　　０﹒９８９　ＲＳＩ１４　　　７５﹒６９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３﹒３６萬元；暫連
升３日，累計升幅２６﹒８５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　烯石電車新材料（０６１２８）　　１﹒３７　＋２０﹒１８
　　南方錳業（０１０９１）　　　　　０﹒９５　　－１﹒０４
　　中廣核（０１１６４）　　　　　　０﹒８９　　＋１﹒１４
　　五礦資源（０１２０８）　　　　　２﹒２６　　－４﹒６４
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７０﹒７０　　－３﹒２２
　　中國石墨（０２２３７）　　　　　１﹒２７　＋４１﹒１１
　　金川國際（０２３６２）　　　　　０﹒７９　　＋１﹒２８
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　　３﹒６７　　－４﹒１８
　　金力永磁（０６６８０）　　　　３３﹒３０　　－１﹒０４
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　８６﹒４５　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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