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01398 工商銀行
即時 按盤價 升4.090 +0.020 (+0.491%)
大手異動

17/08/2022 15:13

《大手成交》工行一手一千萬股交叉盤，涉資４１１５萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》工行（０１３９８）於３：１２ｐｍ錄得１手１０００萬股交
叉盤，每股造４﹒１１５元，較上日收市價高１﹒１１％，涉資４１１５萬元。
　　工行現價升０﹒９８％，報４﹒１１元；成交８０６２﹒７４萬股，成交金額３﹒３１億元
，主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出８１３６﹒８２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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