《異動股》創科實業升逾１０％突破１００天線，報１０５﹒３元

《經濟通通訊社１７日專訊》創科實業（００６６９）升１０﹒０３％，報１０５﹒３元，

升穿１００天線（９８﹒７１５元），最高價１０５﹒３元，創１個月新高，最低價９７﹒７５

元；成交１３０４﹒９８萬股，成交金額１３﹒２７億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主

動買入１﹒７７億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額７４９７﹒８２萬元，加權平均成

交價１０１﹒７７６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額９８６８﹒１９萬元，加權

平均成交價１０１﹒９３９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒７８％。

現時，恒生指數報１９９３８，升１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７６１，

升３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２４２，升２１點或０﹒５１％；主板成交

６８８﹒３６億元。

上證綜合指數報３２９２，升１４點或０﹒４５％，成交４２３８﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２５９５，升１２５點或１﹒０１％，成交２８０６﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 １０５﹒３００ 變動 ＋１０﹒０３％

最高價 １０５﹒３００ 最低價 ９７﹒７５０

成交股數 １３０４﹒９８萬股 成交金額 １３﹒２７億

１０天平均 ９４﹒０４０ 歷史波幅％ ５７﹒１５５

２０天平均 ９１﹒６５５ 加權平均價 １０１﹒７１８

５０天平均 ８９﹒１３７ ＲＳＩ１４ ６８﹒０２２

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入

１﹒７７億元；暫連升３日，累計升幅１１﹒７８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） １０５﹒３０ ＋１０﹒０３

中國海外諾信（００４６４） ０﹒３９ －３﹒７０

海信家電（００９２１） ９﹒６７ ＋１﹒１５

ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒５５ －０﹒５８

登輝控股（０１６９２） ２﹒０４ －１﹒４５

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０３ ＋０﹒４０

泉峰控股（０２２８５） ４０﹒７０ ＋０﹒４９

海爾智家（０６６９０） ２４﹒１０ ＋２﹒９９

思摩爾（０６９６９） １６﹒６８ －１﹒７７

濠亮環球（０８１１８） ０﹒６１ －１﹒６１

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（ｅｄ）

