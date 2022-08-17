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00669 創科實業
即時 按盤價 升105.400 +9.700 (+10.136%)
大手異動

17/08/2022 15:14

《異動股》創科實業升逾１０％突破１００天線，報１０５﹒３元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》創科實業（００６６９）升１０﹒０３％，報１０５﹒３元，
升穿１００天線（９８﹒７１５元），最高價１０５﹒３元，創１個月新高，最低價９７﹒７５
元；成交１３０４﹒９８萬股，成交金額１３﹒２７億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主
動買入１﹒７７億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額７４９７﹒８２萬元，加權平均成
交價１０１﹒７７６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額９８６８﹒１９萬元，加權
平均成交價１０１﹒９３９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒７８％。
　　現時，恒生指數報１９９３８，升１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７６１，
升３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２４２，升２１點或０﹒５１％；主板成交
６８８﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２９２，升１４點或０﹒４５％，成交４２３８﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９５，升１２５點或１﹒０１％，成交２８０６﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１０５﹒３００　變動　　　　＋１０﹒０３％
　　最高價　　　　　１０５﹒３００　最低價　　　　９７﹒７５０
　　成交股數　　１３０４﹒９８萬股　成交金額　　　１３﹒２７億
　　１０天平均　　　　９４﹒０４０　歷史波幅％　　５７﹒１５５
　　２０天平均　　　　９１﹒６５５　加權平均價　１０１﹒７１８
　　５０天平均　　　　８９﹒１３７　ＲＳＩ１４　　６８﹒０２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
１﹒７７億元；暫連升３日，累計升幅１１﹒７８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　１０５﹒３０　＋１０﹒０３
　　中國海外諾信（００４６４）　　　０﹒３９　　－３﹒７０
　　海信家電（００９２１）　　　　　９﹒６７　　＋１﹒１５
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　　８﹒５５　　－０﹒５８
　　登輝控股（０１６９２）　　　　　２﹒０４　　－１﹒４５
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　　５﹒０３　　＋０﹒４０
　　泉峰控股（０２２８５）　　　　４０﹒７０　　＋０﹒４９
　　海爾智家（０６６９０）　　　　２４﹒１０　　＋２﹒９９
　　思摩爾（０６９６９）　　　　　１６﹒６８　　－１﹒７７
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　　０﹒６１　　－１﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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