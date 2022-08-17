《異動股》創科實業升逾１０％突破１００天線，報１０５﹒３元

《經濟通通訊社１７日專訊》創科實業（００６６９）升１０﹒０３％，報１０５﹒３元，
升穿１００天線（９８﹒７１５元），最高價１０５﹒３元，創１個月新高，最低價９７﹒７５
元；成交１３０４﹒９８萬股，成交金額１３﹒２７億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主
動買入１﹒７７億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額７４９７﹒８２萬元，加權平均成
交價１０１﹒７７６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額９８６８﹒１９萬元，加權
平均成交價１０１﹒９３９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒７８％。
現時，恒生指數報１９９３８，升１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７６１，
升３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２４２，升２１點或０﹒５１％；主板成交
６８８﹒３６億元。
上證綜合指數報３２９２，升１４點或０﹒４５％，成交４２３８﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２５９５，升１２５點或１﹒０１％，成交２８０６﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 １０５﹒３００ 變動 ＋１０﹒０３％
最高價 １０５﹒３００ 最低價 ９７﹒７５０
成交股數 １３０４﹒９８萬股 成交金額 １３﹒２７億
１０天平均 ９４﹒０４０ 歷史波幅％ ５７﹒１５５
２０天平均 ９１﹒６５５ 加權平均價 １０１﹒７１８
５０天平均 ８９﹒１３７ ＲＳＩ１４ ６８﹒０２２
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
１﹒７７億元；暫連升３日，累計升幅１１﹒７８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） １０５﹒３０ ＋１０﹒０３
中國海外諾信（００４６４） ０﹒３９ －３﹒７０
海信家電（００９２１） ９﹒６７ ＋１﹒１５
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒５５ －０﹒５８
登輝控股（０１６９２） ２﹒０４ －１﹒４５
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０３ ＋０﹒４０
泉峰控股（０２２８５） ４０﹒７０ ＋０﹒４９
海爾智家（０６６９０） ２４﹒１０ ＋２﹒９９
思摩爾（０６９６９） １６﹒６８ －１﹒７７
濠亮環球（０８１１８） ０﹒６１ －１﹒６１
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（ｅｄ）
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