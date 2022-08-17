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00728 中國電信
即時 按盤價 升2.890 +0.030 (+1.049%)
大手異動

17/08/2022 09:22

《異動股》中電信平開，中期多賺３﹒１％兼首派中期息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中電信（００７２８）中期純利上升，更首次派中期息，惟現
價無升跌，報２﹒８６元，該股成交約６７５萬股，涉資１９２９萬元；電盈（００００８）跌
０﹒４８％，報４﹒１３元；理想汽車（０２０１５）無升跌，報１２２﹒９元；數碼通
（００３１５）無升跌，報４﹒１４元。
　　中電信公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１８２﹒９１億元人民幣，按年升
３﹒０９％，每股基本盈利０﹒２元；首次派發中期股息，以現金方式分配的利潤為２０２２年
上半年純利的６０％，即每股０﹒１２元。
　　期內，經營收入２４２３﹒１９億元人民幣，按年升１０﹒５３％，其中服務收入為
２２１４億元人民幣，按年增長８﹒８％，繼續保持高於行業平均增幅。ＥＢＩＴＤＡ為６９８
億元人民幣，增長５﹒３％。
　　現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國
企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升
０﹒９９％。
　　即月期指新報１９９６９，升１５６點，低水２７點。即月國指期貨報６７９９，升５９點
，高水１４點。即月科指期貨新報４２７０，升４４點，高水７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電信（００７２８）　　　２﹒８６元　　　　無升跌
　　電盈（００００８）　　　　４﹒１３元　跌０﹒４８％
　　理想汽車（０２０１５）　１２２﹒９元　　　　無升跌
　　數碼通（００３１５）　　　４﹒１４元　　　　無升跌
　　中聯通（００７６２）　　　３﹒８８元　升０﹒２６％
　　中移動（００９４１）　　　５２﹒３元　升０﹒５８％
　　香港寬頻（０１３１０）　　　８﹒５元　升０﹒１２％
　　香港電訊（０６８２３）　　　　１１元　跌０﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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