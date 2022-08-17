《異動股》中電信平開，中期多賺３﹒１％兼首派中期息

《經濟通通訊社１７日專訊》中電信（００７２８）中期純利上升，更首次派中期息，惟現

價無升跌，報２﹒８６元，該股成交約６７５萬股，涉資１９２９萬元；電盈（００００８）跌

０﹒４８％，報４﹒１３元；理想汽車（０２０１５）無升跌，報１２２﹒９元；數碼通

（００３１５）無升跌，報４﹒１４元。

中電信公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１８２﹒９１億元人民幣，按年升

３﹒０９％，每股基本盈利０﹒２元；首次派發中期股息，以現金方式分配的利潤為２０２２年

上半年純利的６０％，即每股０﹒１２元。

期內，經營收入２４２３﹒１９億元人民幣，按年升１０﹒５３％，其中服務收入為

２２１４億元人民幣，按年增長８﹒８％，繼續保持高於行業平均增幅。ＥＢＩＴＤＡ為６９８

億元人民幣，增長５﹒３％。

現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國

企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升

０﹒９９％。

即月期指新報１９９６９，升１５６點，低水２７點。即月國指期貨報６７９９，升５９點

，高水１４點。即月科指期貨新報４２７０，升４４點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中電信（００７２８） ２﹒８６元 無升跌

電盈（００００８） ４﹒１３元 跌０﹒４８％

理想汽車（０２０１５） １２２﹒９元 無升跌

數碼通（００３１５） ４﹒１４元 無升跌

中聯通（００７６２） ３﹒８８元 升０﹒２６％

中移動（００９４１） ５２﹒３元 升０﹒５８％

香港寬頻（０１３１０） ８﹒５元 升０﹒１２％

香港電訊（０６８２３） １１元 跌０﹒３６％

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（ｅｒ）

