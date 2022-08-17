《異動股》萬洲國際高開近１％，中期生物公允價值調整前純利上升

《經濟通通訊社１７日專訊》萬洲國際（００２８８）現價升０﹒９２％，報５﹒４８元，
該股成交約５５萬股，涉資２９９萬元；一拖（０００３８）無升跌，報３﹒２５元；亞洲果業
（０００７３）無升跌，報０﹒１０２元；雨潤食品（０１０６８）無升跌，報０﹒５５元。
萬洲國際公布，集團截至２０２２年６月３０日止六個月於生物公允價值調整前純利
７﹒０１億美元，按年升３０﹒０６％，調整前每股基本盈利５﹒４６美仙，每股中期派息為
０﹒０５港元，按年持平。
期內生物公允價值調整後純利７﹒５９億美元，按年升１６﹒４１％，調整後每股基本盈利
５﹒９２美仙。
期內，集團收入１３３﹒９８億美元，按年升０﹒５％；肉製品銷量１６１﹒２萬公噸，按
年跌０﹒１％；豬肉銷量２０３﹒１萬公噸，按年跌５％。
現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國
企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升
０﹒９９％。
即月期指新報１９９６２，升１４９點，低水３４點。即月國指期貨報６７９５，升５５點
，高水１０點。即月科指期貨新報４２６３，升３７點，平水。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬洲國際（００２８８） ５﹒４８元 升０﹒９２％
一拖（０００３８） ３﹒２５元 無升跌
亞洲果業（０００７３） ０﹒１０２元 無升跌
雨潤食品（０１０６８） ０﹒５５元 無升跌
中糧家佳康（０１６１０） ３元 升０﹒６７％
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（ｅｒ）
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