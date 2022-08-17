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00288 萬洲國際
即時 按盤價 升5.510 +0.080 (+1.473%)
大手異動

17/08/2022 09:25

《異動股》萬洲國際高開近１％，中期生物公允價值調整前純利上升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》萬洲國際（００２８８）現價升０﹒９２％，報５﹒４８元，
該股成交約５５萬股，涉資２９９萬元；一拖（０００３８）無升跌，報３﹒２５元；亞洲果業
（０００７３）無升跌，報０﹒１０２元；雨潤食品（０１０６８）無升跌，報０﹒５５元。
　　萬洲國際公布，集團截至２０２２年６月３０日止六個月於生物公允價值調整前純利
７﹒０１億美元，按年升３０﹒０６％，調整前每股基本盈利５﹒４６美仙，每股中期派息為
０﹒０５港元，按年持平。
　　期內生物公允價值調整後純利７﹒５９億美元，按年升１６﹒４１％，調整後每股基本盈利
５﹒９２美仙。
　　期內，集團收入１３３﹒９８億美元，按年升０﹒５％；肉製品銷量１６１﹒２萬公噸，按
年跌０﹒１％；豬肉銷量２０３﹒１萬公噸，按年跌５％。
　　現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國
企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升
０﹒９９％。
　　即月期指新報１９９６２，升１４９點，低水３４點。即月國指期貨報６７９５，升５５點
，高水１０點。即月科指期貨新報４２６３，升３７點，平水。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　５﹒４８元　升０﹒９２％
　　一拖（０００３８）　　　　　３﹒２５元　　　　無升跌
　　亞洲果業（０００７３）　　０﹒１０２元　　　　無升跌
　　雨潤食品（０１０６８）　　　０﹒５５元　　　　無升跌
　　中糧家佳康（０１６１０）　　　　　３元　升０﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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