《異動股》四環（４６０）低開逾２％，料中期淨虧損近億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》四環醫藥（００４６０）現價跌２﹒７３％，報１﹒０７元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４６％。該股成交約４２７萬股，涉資４５６萬元。

四環醫藥公布，預期截至６月３０日止中期淨虧損不超過１億元人民幣，預期稅前經營溢利

不低於２億元人民幣，且該公司擁有人應佔溢利扣除小股東權益後仍保持盈利。

虧損歸因於上半年國內疫情對醫美業務及仿製藥業務業績造成巨大挑戰，而醫藥行業政策變

化對多個仿製藥產品收入和毛利帶來不利影響，有關影響可能將持續。此外，該集團旗下創新藥

子公司股權融資和分拆上市導致回購權利息成本，員工股權激勵費用以及被投資公司由於醫藥採

購政策影響導致按公平值計量的非上市股權投資的投資虧損。該集團計劃在未來適時進行股票回

購，預期於本月底前公布業績。

現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國

企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升

０﹒９９％。

即月期指新報１９９５６，升１４３點，低水４０點。即月國指期貨報６７９４，升５４點

，高水９點。即月科指期貨新報４２６１，升３５點，高水９點。（ｈｃ）

