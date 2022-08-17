《異動股》虎視（１１６３）復牌彈逾８％，料中期少賺逾一半

《經濟通通訊社１７日專訊》虎視傳媒（０１１６３）現價升８﹒４７％，報０﹒６４元，

該股成交約４３６萬股，涉資２６０萬元。

虎視傳媒公布，預期截至６月３０日止中期盈利６００萬至６５０萬人民幣，比去年同期減

少５２％至５６％。該集團昨天停牌，停牌前大瀉６９﹒９％，報０﹒５９元。

集團指，收益料增不少於２５％，至１﹒８億至２億人民幣，而純利下跌主因將元宇宙確定

為戰略發展方向之一，期內招募社交網絡和遊戲研發專業人才組建團隊，導致期內辦公室租賃費

用、人員成本及研發費用增加。此外，該集團加強自研智能廣告平台的ＡＩ算法投入，導致期內

人員成本及研發費用增加。該集團為鼓勵客戶加大廣告投放力度，給予客戶更優惠，價格政策，

導致收益增加但毛利率下降，但認為在經濟下行周期通過讓利搶佔市場，有助於長期發展。

現時，恒生指數報１９９０１，升７１點或升０﹒３６％，主板成交４４﹒５３億元。國企

指數報６７４５，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４２３１，升１０點或升

０﹒２４％。

即月期指新報１９８８５，升７２點，低水１７點。即月國指期貨報６７５７，升１７點，

高水１１點。即月科指期貨新報４２３２，升６點，高水７點。

上證綜合指數報３２８０，升２點或升０﹒０８％，成交２０１﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２４６５，跌４點或跌０﹒０４％，成交３５０﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６４元 升８﹒４７％

快手（０１０２４） ７１﹒９０元 無升跌

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２８元 無升跌

新東方在線（０１７９７） １８﹒６４元 升０﹒２２％

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（ｈｃ）

