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01163 虎視傳媒
即時 按盤價 跌0.550 -0.040 (-6.780%)
大手異動

17/08/2022 09:33

《異動股》虎視（１１６３）復牌彈逾８％，料中期少賺逾一半

　　《經濟通通訊社１７日專訊》虎視傳媒（０１１６３）現價升８﹒４７％，報０﹒６４元，
該股成交約４３６萬股，涉資２６０萬元。
　　虎視傳媒公布，預期截至６月３０日止中期盈利６００萬至６５０萬人民幣，比去年同期減
少５２％至５６％。該集團昨天停牌，停牌前大瀉６９﹒９％，報０﹒５９元。
　　集團指，收益料增不少於２５％，至１﹒８億至２億人民幣，而純利下跌主因將元宇宙確定
為戰略發展方向之一，期內招募社交網絡和遊戲研發專業人才組建團隊，導致期內辦公室租賃費
用、人員成本及研發費用增加。此外，該集團加強自研智能廣告平台的ＡＩ算法投入，導致期內
人員成本及研發費用增加。該集團為鼓勵客戶加大廣告投放力度，給予客戶更優惠，價格政策，
導致收益增加但毛利率下降，但認為在經濟下行周期通過讓利搶佔市場，有助於長期發展。
　　現時，恒生指數報１９９０１，升７１點或升０﹒３６％，主板成交４４﹒５３億元。國企
指數報６７４５，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４２３１，升１０點或升
０﹒２４％。
　　即月期指新報１９８８５，升７２點，低水１７點。即月國指期貨報６７５７，升１７點，
高水１１點。即月科指期貨新報４２３２，升６點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２８０，升２點或升０﹒０８％，成交２０１﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６５，跌４點或跌０﹒０４％，成交３５０﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　０﹒６４元　升８﹒４７％
　　快手（０１０２４）　　　　７１﹒９０元　　　　無升跌
　　瘋狂體育（０００８２）　　　０﹒２８元　　　　無升跌
　　新東方在線（０１７９７）　１８﹒６４元　升０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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