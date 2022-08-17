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02799 中國華融
即時 按盤價 跌0.295 -0.050 (-14.493%)
大手異動

17/08/2022 09:25

《異動股》華融（２７９９）低開逾７％，料中期轉虧１８９億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國華融（０２７９９）現價跌７﹒２５％，報０﹒３２元，
該股成交約２５７萬股，涉資８２萬元。
　　中國華融公布，預期截至６月３０日止中期虧損約１８８﹒７８億元人民幣，去年同期純利
１﹒５８億元人民幣。虧損主因受上半年資本市場持續波動影響，所持部分權益類金融資產公允
價值錄較大浮虧。此外，受宏觀經濟承壓及房地產行業下行影響，相關客戶履約能力下降，資產
質量下遷，該集團本期確認信用減值損失同比明顯增加。至於信用風險增加疊加資產規模壓降的
影響，收購重組類不良債權資產收入同比減少。
　
＊售華融信託股權予中信系＊
　
　　此外華融公布，藉公開掛牌以約６１﹒５２億元人民幣，出售華融信託７６﹒７９％股權予
獨立第三方中國信託業保障基金公司，假設轉讓在去年底進行，完成後料稅後利潤約３０﹒３９
億元人民幣。
　　現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國
企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升
０﹒９９％。
　　即月期指新報１９９５６，升１４３點，低水４０點。即月國指期貨報６７９５，升５５點
，高水１０點。即月科指期貨新報４２６６，升４０點，高水９點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國華融（０２７９９）　　　０﹒３２０元　跌７﹒２５％
　　中能國際控股（０１０９６）　０﹒０２６元　　　　無升跌
　　華融金控（００９９３）　　　０﹒１３０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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