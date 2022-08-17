《異動股》華融（２７９９）低開逾７％，料中期轉虧１８９億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》中國華融（０２７９９）現價跌７﹒２５％，報０﹒３２元，

該股成交約２５７萬股，涉資８２萬元。

中國華融公布，預期截至６月３０日止中期虧損約１８８﹒７８億元人民幣，去年同期純利

１﹒５８億元人民幣。虧損主因受上半年資本市場持續波動影響，所持部分權益類金融資產公允

價值錄較大浮虧。此外，受宏觀經濟承壓及房地產行業下行影響，相關客戶履約能力下降，資產

質量下遷，該集團本期確認信用減值損失同比明顯增加。至於信用風險增加疊加資產規模壓降的

影響，收購重組類不良債權資產收入同比減少。



＊售華融信託股權予中信系＊



此外華融公布，藉公開掛牌以約６１﹒５２億元人民幣，出售華融信託７６﹒７９％股權予

獨立第三方中國信託業保障基金公司，假設轉讓在去年底進行，完成後料稅後利潤約３０﹒３９

億元人民幣。

現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國

企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升

０﹒９９％。

即月期指新報１９９５６，升１４３點，低水４０點。即月國指期貨報６７９５，升５５點

，高水１０點。即月科指期貨新報４２６６，升４０點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國華融（０２７９９） ０﹒３２０元 跌７﹒２５％

中能國際控股（０１０９６） ０﹒０２６元 無升跌

華融金控（００９９３） ０﹒１３０元 無升跌

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（ｈｃ）

