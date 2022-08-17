《異動股》泡泡瑪特（９９９２）跌逾２％，市監管擬規範盲盒定價

《經濟通通訊社１７日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）現價跌２﹒７７％，報１８﹒２４元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４９％。該股成交約１１萬股，涉資２０４萬元。

市場監管總局發布《盲盒經營活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》意見的通知。通知提

出，盲盒經營者應依據生產經營成本和市場供求狀況，合理確定盲盒價格。盲盒經營者提供商品

或者服務應明碼標價，不得在標價之外加價出售商品，不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、

價格欺詐等違法行為。

另外，通知建議盲盒經營者不得向８歲以下未成年人銷售盲盒，鼓勵地方有關部門出台保護

性措施，對小學校園周圍的盲盒銷售模式包括距離、內容等進行具體規範。

現時，恒生指數報１９９３１，升１０１點或升０﹒５１％，主板成交３３﹒６６億元。國

企指數報６７５９，升３１點或升０﹒４７％。恒生科技指數報４２４３，升２２點或升

０﹒５２％。

即月期指新報１９９１１，升９８點，低水２１點。即月國指期貨報６７７０，升３０點，

高水１０點。即月科指期貨新報４２４４，升１８點，高水９點。

上證綜合指數報３２８０，升２點或升０﹒０８％，成交９５﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６８，跌１點或跌０﹒０１％，成交１８９﹒８２億元人民幣。

（ｈｃ）

