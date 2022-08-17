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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 升19.380 +0.620 (+3.305%)
大手異動

17/08/2022 09:32

《異動股》泡泡瑪特（９９９２）跌逾２％，市監管擬規範盲盒定價

　　《經濟通通訊社１７日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）現價跌２﹒７７％，報１８﹒２４元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４９％。該股成交約１１萬股，涉資２０４萬元。
　　市場監管總局發布《盲盒經營活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》意見的通知。通知提
出，盲盒經營者應依據生產經營成本和市場供求狀況，合理確定盲盒價格。盲盒經營者提供商品
或者服務應明碼標價，不得在標價之外加價出售商品，不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、
價格欺詐等違法行為。
　　另外，通知建議盲盒經營者不得向８歲以下未成年人銷售盲盒，鼓勵地方有關部門出台保護
性措施，對小學校園周圍的盲盒銷售模式包括距離、內容等進行具體規範。
　　現時，恒生指數報１９９３１，升１０１點或升０﹒５１％，主板成交３３﹒６６億元。國
企指數報６７５９，升３１點或升０﹒４７％。恒生科技指數報４２４３，升２２點或升
０﹒５２％。
　　即月期指新報１９９１１，升９８點，低水２１點。即月國指期貨報６７７０，升３０點，
高水１０點。即月科指期貨新報４２４４，升１８點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２８０，升２點或升０﹒０８％，成交９５﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６８，跌１點或跌０﹒０１％，成交１８９﹒８２億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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