《中概異動》美團高開逾３％，傳騰訊無意計劃出售所持股份

《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）現價升３﹒１％，報１６９﹒６元，該股

成交約１３１萬股，涉資２﹒２２億元；騰訊（００７００）無升跌，報３０３元；阿里

（０９９８８）升０﹒９４％，報９０﹒８元；京東集團（０９６１８）升１﹒６３％，報

２２４﹒８元。

據《路透》引述消息人士表示，騰訊計劃出售所持美團價值約２４０億美元（約１８８４億

港元）股份的全部或大部分，以安撫國內監管機構，並將一項歷時８年的投資變現。騰訊回應稱

，不評論傳言。

不過，據《每日經濟新聞》引述消息人士指，騰訊內部已闢謠，稱目前沒有計劃出售美團股

份。

現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國

企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升

０﹒９９％。

即月期指新報１９９５３，升１４０點，低水４３點。即月國指期貨報６７９２，升５２點

，高水７點。即月科指期貨新報４２６１，升３５點，低水２點。

上證綜合指數報３２８２，升４點或升０﹒１３％，成交２８﹒３３億元人民幣。深證成份

指數報１２４８１，升１１點或升０﹒０９％，成交１２﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團（０３６９０） １６９﹒６元 升３﹒１％

騰訊（００７００） ３０３元 無升跌

阿里（０９９８８） ９０﹒８元 升０﹒９４％

京東集團（０９６１８） ２２４﹒８元 升１﹒６３％

小米（０１８１０） １１﹒８元 升１﹒０３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

