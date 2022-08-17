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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升170.000 +5.500 (+3.343%)
大手異動

17/08/2022 09:30

《中概異動》美團高開逾３％，傳騰訊無意計劃出售所持股份

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）現價升３﹒１％，報１６９﹒６元，該股
成交約１３１萬股，涉資２﹒２２億元；騰訊（００７００）無升跌，報３０３元；阿里
（０９９８８）升０﹒９４％，報９０﹒８元；京東集團（０９６１８）升１﹒６３％，報
２２４﹒８元。
　　據《路透》引述消息人士表示，騰訊計劃出售所持美團價值約２４０億美元（約１８８４億
港元）股份的全部或大部分，以安撫國內監管機構，並將一項歷時８年的投資變現。騰訊回應稱
，不評論傳言。
　　不過，據《每日經濟新聞》引述消息人士指，騰訊內部已闢謠，稱目前沒有計劃出售美團股
份。
　　現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒１０億元。國
企指數報６７８５，升５７點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４２６２，升４１點或升
０﹒９９％。
　　即月期指新報１９９５３，升１４０點，低水４３點。即月國指期貨報６７９２，升５２點
，高水７點。即月科指期貨新報４２６１，升３５點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２８２，升４點或升０﹒１３％，成交２８﹒３３億元人民幣。深證成份
指數報１２４８１，升１１點或升０﹒０９％，成交１２﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒６元　　升３﹒１％
　　騰訊（００７００）　　　　　３０３元　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　　９０﹒８元　升０﹒９４％
　　京東集團（０９６１８）　２２４﹒８元　升１﹒６３％
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８元　升１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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