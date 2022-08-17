《異動股》富強金融（２９０）急升近兩成，主要股東易手

《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）現價升１９﹒３％，報０﹒３４

元，該股成交約２﹒７６億股，涉資７８８１萬元。

中國富強金融公布，接獲主要股東江先資本（國際）管理通知，昨天以約７８２１﹒３９萬

元出售約２﹒７４億股，即約２９﹒９８％股權予柳志偉而成為主要股東。董事會預期主要股東

變動將不會對營運造成任何不利影響。

集團指，緊隨轉讓之後，江先資本已不再持有任何股份而不再為主要股東。至於柳志偉本身

持有１３﹒２萬股，緊隨轉讓後，擁有合共約２﹒７５億股，佔約２９﹒９９７２％股權。

現時，恒生指數報１９９２５，升９５點或升０﹒４８％，主板成交６３﹒２８億元。國企

指數報６７５５，升２７點或升０﹒４１％。恒生科技指數報４２４４，升２３點或升

０﹒５５％。

即月期指新報１９９０３，升９０點，低水２３點。即月國指期貨報６７６４，升２４點，

高水８點。即月科指期貨新報４２４３，升１７點，高水７點。

上證綜合指數報３２８２，升４點或升０﹒１３％，成交３２４﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，升１０點或升０﹒０９％，成交５４５﹒３１億元人民幣。

（ｈｃ）

