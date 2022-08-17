  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00290 中國富強金融
即時 按盤價 升0.355 +0.070 (+24.561%)
大手異動

17/08/2022 09:37

《異動股》富強金融（２９０）急升近兩成，主要股東易手

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）現價升１９﹒３％，報０﹒３４
元，該股成交約２﹒７６億股，涉資７８８１萬元。
　　中國富強金融公布，接獲主要股東江先資本（國際）管理通知，昨天以約７８２１﹒３９萬
元出售約２﹒７４億股，即約２９﹒９８％股權予柳志偉而成為主要股東。董事會預期主要股東
變動將不會對營運造成任何不利影響。
　　集團指，緊隨轉讓之後，江先資本已不再持有任何股份而不再為主要股東。至於柳志偉本身
持有１３﹒２萬股，緊隨轉讓後，擁有合共約２﹒７５億股，佔約２９﹒９９７２％股權。
　　現時，恒生指數報１９９２５，升９５點或升０﹒４８％，主板成交６３﹒２８億元。國企
指數報６７５５，升２７點或升０﹒４１％。恒生科技指數報４２４４，升２３點或升
０﹒５５％。
　　即月期指新報１９９０３，升９０點，低水２３點。即月國指期貨報６７６４，升２４點，
高水８點。即月科指期貨新報４２４３，升１７點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２８２，升４點或升０﹒１３％，成交３２４﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升１０點或升０﹒０９％，成交５４５﹒３１億元人民幣。
（ｈｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰17/08/2022 09:40  《異動股》中國富強金融升近３７％破２５０天線，報０﹒３９元

下一篇新聞︰17/08/2022 09:31  《異動股》ＣＴＲ等４家公司上午９：３０異動

其他大手異動
More

17/08/2022 09:49  《異動股》中國富強金融漲逾９６％破２５０天線，報０﹒５６元

17/08/2022 09:44  《異動股》中國富強金融漲近６５％破２５０天線，報０﹒４７元

25/07/2022 09:43  《異動股》中國富強金融等２家公司上午９：４２異動

30/06/2022 09:32  《異動股》亮晴等４家公司上午９：３１異動

06/05/2022 09:44  《異動股》富強金融升逾４１％突破１００天線，報０﹒２８元

備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金