《異動股》多省市停工讓電於民，電力股續拉升，中國電力升逾５％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）現價升５﹒７７％，報４﹒４元，以

現價計，該股暫連升５日，累計升幅１９﹒５７％。該股成交約３２３２萬股，涉資１﹒４１億

元。

川渝對工業用電拉閘後，近期持續遭受熱浪侵襲的經濟重鎮浙江，亦陷入電荒。據《央視》

報道，浙江寧波３３００多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企

業削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。

據悉，寧波用電的高峰時段為每個工作日的上午９點至１１點、下午１點至４點。報道指出

，一家企業調整生產作業時間，把周五生產換到了周末進行後，可削減峰值用電負荷約３０００

千瓦。電力部門對這家企業給予４萬元人民幣的用電補貼。

電力股造好；龍源電力（００９１６）升５﹒９２％，報１３﹒２４元，以現價計，該股暫

連升５日，累計升幅１５﹒５３％；潤電（００８３６）升３﹒１９％，報１４﹒８６元，以現

價計，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒３７％；華能國電（００９０２）升２﹒８４％，報

３﹒９９元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１７﹒３５％。；中廣核能（０１８１１）

升２﹒９３％，報３﹒１６元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１０﹒１％。

現時，恒生指數報１９９０１，升７１點或升０﹒３６％，主板成交１３２﹒３９億元。國

企指數報６７４２，升１４點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４２２７，升６點或升

０﹒１５％。

即月期指新報１９８７５，升６２點，低水２７點。即月國指期貨報６７５１，升１１點，

高水８點。即月科指期貨新報４２２７，升１點，高水４點。

上證綜合指數報３２７３，跌４點或跌０﹒１５％，成交８４６﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，跌３４點或跌０﹒２８％，成交１３３７﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國電力（０２３８０） ４﹒４０元 升５﹒７７％

龍源電力（００９１６） １３﹒２４元 升５﹒９２％

潤電（００８３６） １４﹒８６元 升３﹒１９％

華能國電（００９０２） ３﹒９９元 升２﹒８４％

中廣核能（０１８１１） ３﹒１６元 升２﹒９３％

大唐新能源（０１７９８） ２﹒０６元 升５﹒６４％

大唐發電（００９９１） １﹒４９元 升２﹒０５％

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（ｈｃ）

