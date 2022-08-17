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02380 中國電力
即時 按盤價 升4.500 +0.340 (+8.173%)
大手異動

17/08/2022 09:51

《異動股》多省市停工讓電於民，電力股續拉升，中國電力升逾５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）現價升５﹒７７％，報４﹒４元，以
現價計，該股暫連升５日，累計升幅１９﹒５７％。該股成交約３２３２萬股，涉資１﹒４１億
元。
　　川渝對工業用電拉閘後，近期持續遭受熱浪侵襲的經濟重鎮浙江，亦陷入電荒。據《央視》
報道，浙江寧波３３００多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企
業削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。
　　據悉，寧波用電的高峰時段為每個工作日的上午９點至１１點、下午１點至４點。報道指出
，一家企業調整生產作業時間，把周五生產換到了周末進行後，可削減峰值用電負荷約３０００
千瓦。電力部門對這家企業給予４萬元人民幣的用電補貼。
　　電力股造好；龍源電力（００９１６）升５﹒９２％，報１３﹒２４元，以現價計，該股暫
連升５日，累計升幅１５﹒５３％；潤電（００８３６）升３﹒１９％，報１４﹒８６元，以現
價計，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒３７％；華能國電（００９０２）升２﹒８４％，報
３﹒９９元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１７﹒３５％。；中廣核能（０１８１１）
升２﹒９３％，報３﹒１６元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１０﹒１％。
　　現時，恒生指數報１９９０１，升７１點或升０﹒３６％，主板成交１３２﹒３９億元。國
企指數報６７４２，升１４點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４２２７，升６點或升
０﹒１５％。
　　即月期指新報１９８７５，升６２點，低水２７點。即月國指期貨報６７５１，升１１點，
高水８點。即月科指期貨新報４２２７，升１點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２７３，跌４點或跌０﹒１５％，成交８４６﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，跌３４點或跌０﹒２８％，成交１３３７﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）　　　４﹒４０元　升５﹒７７％
　　龍源電力（００９１６）　　１３﹒２４元　升５﹒９２％
　　潤電（００８３６）　　　　１４﹒８６元　升３﹒１９％
　　華能國電（００９０２）　　　３﹒９９元　升２﹒８４％
　　中廣核能（０１８１１）　　　３﹒１６元　升２﹒９３％
　　大唐新能源（０１７９８）　　２﹒０６元　升５﹒６４％
　　大唐發電（００９９１）　　　１﹒４９元　升２﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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