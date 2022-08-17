《異動股》多省市停工讓電於民，電力股續拉升，中國電力升逾５％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）現價升５﹒７７％，報４﹒４元，以
現價計，該股暫連升５日，累計升幅１９﹒５７％。該股成交約３２３２萬股，涉資１﹒４１億
元。
川渝對工業用電拉閘後，近期持續遭受熱浪侵襲的經濟重鎮浙江，亦陷入電荒。據《央視》
報道，浙江寧波３３００多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企
業削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。
據悉，寧波用電的高峰時段為每個工作日的上午９點至１１點、下午１點至４點。報道指出
，一家企業調整生產作業時間，把周五生產換到了周末進行後，可削減峰值用電負荷約３０００
千瓦。電力部門對這家企業給予４萬元人民幣的用電補貼。
電力股造好；龍源電力（００９１６）升５﹒９２％，報１３﹒２４元，以現價計，該股暫
連升５日，累計升幅１５﹒５３％；潤電（００８３６）升３﹒１９％，報１４﹒８６元，以現
價計，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒３７％；華能國電（００９０２）升２﹒８４％，報
３﹒９９元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１７﹒３５％。；中廣核能（０１８１１）
升２﹒９３％，報３﹒１６元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１０﹒１％。
現時，恒生指數報１９９０１，升７１點或升０﹒３６％，主板成交１３２﹒３９億元。國
企指數報６７４２，升１４點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４２２７，升６點或升
０﹒１５％。
即月期指新報１９８７５，升６２點，低水２７點。即月國指期貨報６７５１，升１１點，
高水８點。即月科指期貨新報４２２７，升１點，高水４點。
上證綜合指數報３２７３，跌４點或跌０﹒１５％，成交８４６﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，跌３４點或跌０﹒２８％，成交１３３７﹒９２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國電力（０２３８０） ４﹒４０元 升５﹒７７％
龍源電力（００９１６） １３﹒２４元 升５﹒９２％
潤電（００８３６） １４﹒８６元 升３﹒１９％
華能國電（００９０２） ３﹒９９元 升２﹒８４％
中廣核能（０１８１１） ３﹒１６元 升２﹒９３％
大唐新能源（０１７９８） ２﹒０６元 升５﹒６４％
大唐發電（００９９１） １﹒４９元 升２﹒０５％
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（ｈｃ）
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