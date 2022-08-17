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00388 香港交易所
即時 按盤價 跌341.200 -5.400 (-1.558%)
大手異動

17/08/2022 13:17

《異動股》港交所跌１％，第二季純利跌２２％至２１﹒６８億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）現價跌１﹒１５％，報３４２﹒６元，
該股成交約１４１萬股，涉資４﹒８４億元，盤中高見３４７﹒４元，最低見３４２元；阿里
（０９９８８）升１﹒３３％，報９１﹒１５元；騰訊（００７００）升０﹒２６％，報
３０３﹒８元；美團（０３６９０）升４﹒８％，報１７２﹒４元。
　　港交所公布，截至今年６月底止第二季，純利２１﹒６８億元，按年跌２２％，基本每股盈
利１﹒７１元。
　　期內，收入及其他收益４２﹒４７億元，按年跌１４％，原因是外部組合於今年第二季錄得
公平值虧損淨額３﹒２２億元，去年同期錄收益１﹒６２億元，反映股本證券及定息產品市場的
氣氛同樣疲弱。期內ＥＢＩＴＤＡ為２９﹒２１億元，按年跌２３％。
　　於第二季，英國批准２０２３年４月起將法定稅率由１９％上調至２５％，導致所購得的
ＬＭＥ無形資產出現一筆１﹒６億元的一次性遞延稅項支出。
　　現時，恒生指數報２００２９，升１９８點或升１﹒００％，主板成交４９０﹒４４億元。
國企指數報６７９９，升７１點或升１﹒０６％。恒生科技指數報４２７２，升５１點或升
１﹒２２％。
　　即月期指新報２００１７，升２０４點，低水１２點。即月國指期貨報６８１１，升７１點
，高水１２點。即月科指期貨新報４２７４，升４８點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２８６，升８點或升０﹒２５％，成交２８９０﹒１３億元人民幣。深證
成份指數報１２５６５，升９５點或升０﹒７７％，成交１８８６﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　　３４２﹒６元　跌１﹒１５％
　　阿里（０９９８８）　　　９１﹒１５元　升１﹒３３％
　　騰訊（００７００）　　　３０３﹒８元　升０﹒２６％
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒４元　　升４﹒８％
　　京東集團（０９６１８）　２２５﹒２元　升１﹒８１％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒８２元　　升１﹒２％
　　匯控（００００５）　　　５２﹒１５元　升０﹒５８％
　　友邦（０１２９９）　　　　７６﹒７元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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