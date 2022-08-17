《異動股》港交所跌１％，第二季純利跌２２％至２１﹒６８億

《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）現價跌１﹒１５％，報３４２﹒６元，

該股成交約１４１萬股，涉資４﹒８４億元，盤中高見３４７﹒４元，最低見３４２元；阿里

（０９９８８）升１﹒３３％，報９１﹒１５元；騰訊（００７００）升０﹒２６％，報

３０３﹒８元；美團（０３６９０）升４﹒８％，報１７２﹒４元。

港交所公布，截至今年６月底止第二季，純利２１﹒６８億元，按年跌２２％，基本每股盈

利１﹒７１元。

期內，收入及其他收益４２﹒４７億元，按年跌１４％，原因是外部組合於今年第二季錄得

公平值虧損淨額３﹒２２億元，去年同期錄收益１﹒６２億元，反映股本證券及定息產品市場的

氣氛同樣疲弱。期內ＥＢＩＴＤＡ為２９﹒２１億元，按年跌２３％。

於第二季，英國批准２０２３年４月起將法定稅率由１９％上調至２５％，導致所購得的

ＬＭＥ無形資產出現一筆１﹒６億元的一次性遞延稅項支出。

現時，恒生指數報２００２９，升１９８點或升１﹒００％，主板成交４９０﹒４４億元。

國企指數報６７９９，升７１點或升１﹒０６％。恒生科技指數報４２７２，升５１點或升

１﹒２２％。

即月期指新報２００１７，升２０４點，低水１２點。即月國指期貨報６８１１，升７１點

，高水１２點。即月科指期貨新報４２７４，升４８點，高水２點。

上證綜合指數報３２８６，升８點或升０﹒２５％，成交２８９０﹒１３億元人民幣。深證

成份指數報１２５６５，升９５點或升０﹒７７％，成交１８８６﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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港交所（００３８８） ３４２﹒６元 跌１﹒１５％

阿里（０９９８８） ９１﹒１５元 升１﹒３３％

騰訊（００７００） ３０３﹒８元 升０﹒２６％

美團（０３６９０） １７２﹒４元 升４﹒８％

京東集團（０９６１８） ２２５﹒２元 升１﹒８１％

小米（０１８１０） １１﹒８２元 升１﹒２％

匯控（００００５） ５２﹒１５元 升０﹒５８％

友邦（０１２９９） ７６﹒７元 無升跌

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（ｅｒ）

