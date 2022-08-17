《經濟通通訊社１７日專訊》美東汽車（０１２６８）於３：４６ｐｍ錄得１手９６﹒８萬
股交叉盤，每股造１７﹒２８元，較上日收市價高０﹒５８％，涉資１６７２﹒７萬元。
美東汽車現價升０﹒７％，報１７﹒３元；成交４６５﹒０４萬股，成交金額
８０２６﹒７９萬元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１５０﹒８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
17/08/2022 15:47
《大手成交》美東汽車一手約９７萬股交叉盤，涉資１６７３萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》美東汽車（０１２６８）於３：４６ｐｍ錄得１手９６﹒８萬
股交叉盤，每股造１７﹒２８元，較上日收市價高０﹒５８％，涉資１６７２﹒７萬元。
美東汽車現價升０﹒７％，報１７﹒３元；成交４６５﹒０４萬股，成交金額
８０２６﹒７９萬元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１５０﹒８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰17/08/2022 15:48 《大手成交》美東汽車１１分鐘內４手交叉盤，共涉６８３３萬元
下一篇新聞︰17/08/2022 15:37 《大手成交》美東汽車兩手共１７５萬股交叉盤，涉資３０３１萬元
15/08/2022 09:02 《大手成交》美東汽車兩手共３００萬股市前交易，涉５１９６萬元
15/08/2022 09:01 《大手成交》美團等５家公司上午９：００市前大手交易
12/08/2022 09:31 《大手成交》美東汽車一手約１３６萬股交叉盤，涉資２３８９萬元
11/08/2022 14:43 《大手成交》美東汽車一手１００萬股交叉盤，涉資１７３７萬元
05/07/2022 09:06 《大手成交》騰訊等４家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰