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01268 美東汽車
即時 按盤價 升17.420 +0.240 (+1.397%)
大手異動

17/08/2022 15:47

《大手成交》美東汽車一手約９７萬股交叉盤，涉資１６７３萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美東汽車（０１２６８）於３：４６ｐｍ錄得１手９６﹒８萬
股交叉盤，每股造１７﹒２８元，較上日收市價高０﹒５８％，涉資１６７２﹒７萬元。
　　美東汽車現價升０﹒７％，報１７﹒３元；成交４６５﹒０４萬股，成交金額
８０２６﹒７９萬元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１５０﹒８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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