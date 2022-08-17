《經濟通通訊社１７日專訊》鷹普精密（０１２８６）於４：０１ｐｍ錄得１手
５６４９﹒９萬股交叉盤，每股造２﹒１７元，較上日收市價低９﹒２１％，涉資１﹒２３億元
。（ｒｗ）
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17/08/2022 16:02
《大手成交》鷹普精密一手約５６５０萬股交叉盤，涉１﹒２３億元
《經濟通通訊社１７日專訊》鷹普精密（０１２８６）於４：０１ｐｍ錄得１手
５６４９﹒９萬股交叉盤，每股造２﹒１７元，較上日收市價低９﹒２１％，涉資１﹒２３億元
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|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
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