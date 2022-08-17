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01286 鷹普精密
即時 按盤價 跌2.300 -0.090 (-3.766%)
大手異動

17/08/2022 16:02

《大手成交》鷹普精密一手約５６５０萬股交叉盤，涉１﹒２３億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》鷹普精密（０１２８６）於４：０１ｐｍ錄得１手
５６４９﹒９萬股交叉盤，每股造２﹒１７元，較上日收市價低９﹒２１％，涉資１﹒２３億元
。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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