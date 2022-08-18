《經濟通通訊社１８日專訊》中國通才教育（０２１７５）於９：００ａｍ錄得１手
６５７﹒２萬股非自動對盤，每股造４﹒５５元，較上日收市價高８﹒８５％，涉資
２９９０﹒２６萬元。（ｒｗ）
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18/08/2022 09:01
《大手成交》中國通才教育約６５７萬股非自動對盤，涉２９９０萬
《經濟通通訊社１８日專訊》中國通才教育（０２１７５）於９：００ａｍ錄得１手
６５７﹒２萬股非自動對盤，每股造４﹒５５元，較上日收市價高８﹒８５％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 10:49
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