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02175 中國通才教育
即時 按盤價 跌4.090 -0.090 (-2.153%)
大手異動

18/08/2022 09:01

《大手成交》中國通才教育約６５７萬股非自動對盤，涉２９９０萬

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國通才教育（０２１７５）於９：００ａｍ錄得１手
６５７﹒２萬股非自動對盤，每股造４﹒５５元，較上日收市價高８﹒８５％，涉資
２９９０﹒２６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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