《經濟通通訊社１８日專訊》歐舒丹（００９７３）於市前９：０１ａｍ錄得１手６９﹒２
萬股市前交易，每股造２６﹒３５元，與上日收市價相同，涉資１８２３﹒４２萬元。（ｒｗ）
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18/08/2022 09:02
《大手成交》歐舒丹一手約６９萬股市前交易，涉資１８２３萬元
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萬股市前交易，每股造２６﹒３５元，與上日收市價相同，涉資１８２３﹒４２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/08/2022 10:49
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