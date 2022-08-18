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01952 雲頂新耀－Ｂ
即時 按盤價 跌12.520 -0.660 (-5.008%)
大手異動

18/08/2022 09:31

《異動股》烯石電車新材料等６家公司上午９：３０異動

　　《經濟通通訊社１８日專訊》６家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：
　
上市公司　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅　　　　　　　　股份狀態　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤啤　　　　　　　　　　　５８﹒４０元　　　　＋４﹒２９％　創１個月新高，主動買沽比
（００２９１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率６１：３９，暫連升２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計升幅８﹒３５％　　
維亞生物　　　　　　　　　　１﹒９２元　　　　　　　無升跌　創上市新低，主動買沽比率
（０１８７３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１：４９　　　　　　　
雲頂新耀－Ｂ　　　　　　　１３﹒０４元　　　　－１﹒０６％　創上市新低，主動買沽比率
（０１９５２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８：２２，暫連跌３日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅２２﹒６６％　　
碧桂園　　　　　　　　　　　２﹒４４元　　　　－３﹒１７％　主動買沽比率５７：４３，
（０２００７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連跌２日，累計跌幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３﹒５６％　　　　　　　
烯石電車新材料　　　　　　　１﹒１０元　　　－２８﹒５７％　主動買沽比率４８：５２　
（０６１２８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１９５７　＆　ＣＯ﹒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（０８４９５）　　　　　　　０﹒６６元　　　＋２０﹒００％　創上市新高，主動買沽比率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３：６７，暫連升２日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計升幅２２﹒２２％　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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