《異動股》烯石電車新材料等６家公司上午９：３０異動

《經濟通通訊社１８日專訊》６家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：
上市公司 現價 變幅 股份狀態
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潤啤 ５８﹒４０元 ＋４﹒２９％ 創１個月新高，主動買沽比
（００２９１） 率６１：３９，暫連升２日
，累計升幅８﹒３５％
維亞生物 １﹒９２元 無升跌 創上市新低，主動買沽比率
（０１８７３） ５１：４９
雲頂新耀－Ｂ １３﹒０４元 －１﹒０６％ 創上市新低，主動買沽比率
（０１９５２） ７８：２２，暫連跌３日，
累計跌幅２２﹒６６％
碧桂園 ２﹒４４元 －３﹒１７％ 主動買沽比率５７：４３，
（０２００７） 暫連跌２日，累計跌幅
３﹒５６％
烯石電車新材料 １﹒１０元 －２８﹒５７％ 主動買沽比率４８：５２
（０６１２８）
１９５７ ＆ ＣＯ﹒
（０８４９５） ０﹒６６元 ＋２０﹒００％ 創上市新高，主動買沽比率
３３：６７，暫連升２日，
累計升幅２２﹒２２％
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（ｅｄ）
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