《異動股》東駿控股升逾倍突破２５０天線，報０﹒２７元

《經濟通通訊社１８日專訊》東駿控股（０８３８３）升１３６﹒８４％，報０﹒２７元，

升穿２５０天線（０﹒１２５元），最高價０﹒２７元，創５２周新高，最低價０﹒１１元；成

交１３﹒６萬股，成交金額１﹒８２萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１﹒５４萬

元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８８８元，加權平均成交價０﹒１１１元；

現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港，金額４１２８元，加權平均成交價０﹒１２９元。以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８４﹒２１％。

現時，恒生指數報１９９１６，跌６點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７５８，升２

點或０﹒０４％；恒生科技指數報４２２４，跌１４點或０﹒３５％；主板成交８２﹒４２億元

。

上證綜合指數報３２８８，跌４點或０﹒１３％，成交３２２﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２５６０，跌３５點或０﹒２８％，成交１８８﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２７０ 變動 ＋１３６﹒８４％

最高價 ０﹒２７０ 最低價 ０﹒１１０

成交股數 １３﹒６萬股 成交金額 １﹒８２萬

１０天平均 ０﹒１１２ 歷史波幅％ ８９﹒８０９

２０天平均 ０﹒１０４ 加權平均價 ０﹒１３４

５０天平均 ０﹒１２５ ＲＳＩ１４ ９５﹒５４５

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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１﹒５４

萬元；暫連升３日，累計升幅１８４﹒２１％



（ｅｄ）

