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08383 東駿控股
即時 按盤價 跌0.112 -0.002 (-1.754%)
大手異動

18/08/2022 09:35

《異動股》東駿控股升逾倍突破２５０天線，報０﹒２７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》東駿控股（０８３８３）升１３６﹒８４％，報０﹒２７元，
升穿２５０天線（０﹒１２５元），最高價０﹒２７元，創５２周新高，最低價０﹒１１元；成
交１３﹒６萬股，成交金額１﹒８２萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１﹒５４萬
元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８８８元，加權平均成交價０﹒１１１元；
現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港，金額４１２８元，加權平均成交價０﹒１２９元。以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８４﹒２１％。
　　現時，恒生指數報１９９１６，跌６點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７５８，升２
點或０﹒０４％；恒生科技指數報４２２４，跌１４點或０﹒３５％；主板成交８２﹒４２億元

　　上證綜合指數報３２８８，跌４點或０﹒１３％，成交３２２﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６０，跌３５點或０﹒２８％，成交１８８﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２７０　變動　　　　＋１３６﹒８４％
　　最高價　　　　０﹒２７０　最低價　　　　　　０﹒１１０
　　成交股數　　１３﹒６萬股　成交金額　　　　　１﹒８２萬
　　１０天平均　　０﹒１１２　歷史波幅％　　　８９﹒８０９
　　２０天平均　　０﹒１０４　加權平均價　　　　０﹒１３４
　　５０天平均　　０﹒１２５　ＲＳＩ１４　　　９５﹒５４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１﹒５４
萬元；暫連升３日，累計升幅１８４﹒２１％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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