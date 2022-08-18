《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８２元

《經濟通通訊社１８日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒０２％，報８２元，最低價
８１﹒９元，最高價８４元；成交５７﹒２７萬股，成交金額４７９６﹒８２萬元；主動買沽比
率５６：４４，資金淨主動買入１７６﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞
洲，金額１８７﹒２７萬元，加權平均成交價８３﹒２１９元；現時最大淨被動賣出券商為中信
里昂證券，金額１３４﹒３５萬元，加權平均成交價８２﹒８２１元。
現時，恒生指數報１９８７１，跌５０點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７４０，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２１７，跌２１點或０﹒５１％；主板成交
１０４﹒７２億元。
上證綜合指數報３２８３，跌９點或０﹒２９％，成交４７２﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２５３３，跌６２點或０﹒５％，成交２８４﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 ８２﹒０００ 變動 －３﹒０２％
最高價 ８４﹒０００ 最低價 ８１﹒９００
成交股數 ５７﹒２７萬股 成交金額 ４７９６﹒８２萬
１０天平均 ８１﹒７１５ 歷史波幅％ ３８﹒６５４
２０天平均 ８１﹒８５０ 加權平均價 ８３﹒７６２
５０天平均 ８７﹒７８９ ＲＳＩ１４ ４５﹒９７６
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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１７６﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８２﹒００ －３﹒０２
潤啤（００２９１） ５７﹒７５ ＋３﹒１２
百威亞太（０１８７６） ２３﹒２０ ＋１﹒７５
安踏體育（０２０２０） ８５﹒７５ －１﹒７２
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒００ －０﹒４４
李寧（０２３３１） ６９﹒７０ －０﹒５７
滔搏（０６１１０） ６﹒４３ －０﹒９２
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８０ －１﹒７３
海底撈（０６８６２） １６﹒９０ －０﹒８２
九毛九（０９９２２） １８﹒６０ －０﹒７５
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（ｅｄ）
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