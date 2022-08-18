《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８２元

《經濟通通訊社１８日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒０２％，報８２元，最低價

８１﹒９元，最高價８４元；成交５７﹒２７萬股，成交金額４７９６﹒８２萬元；主動買沽比

率５６：４４，資金淨主動買入１７６﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞

洲，金額１８７﹒２７萬元，加權平均成交價８３﹒２１９元；現時最大淨被動賣出券商為中信

里昂證券，金額１３４﹒３５萬元，加權平均成交價８２﹒８２１元。

現時，恒生指數報１９８７１，跌５０點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７４０，跌

１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２１７，跌２１點或０﹒５１％；主板成交

１０４﹒７２億元。

上證綜合指數報３２８３，跌９點或０﹒２９％，成交４７２﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２５３３，跌６２點或０﹒５％，成交２８４﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 ８２﹒０００ 變動 －３﹒０２％

最高價 ８４﹒０００ 最低價 ８１﹒９００

成交股數 ５７﹒２７萬股 成交金額 ４７９６﹒８２萬

１０天平均 ８１﹒７１５ 歷史波幅％ ３８﹒６５４

２０天平均 ８１﹒８５０ 加權平均價 ８３﹒７６２

５０天平均 ８７﹒７８９ ＲＳＩ１４ ４５﹒９７６

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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１７６﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８２﹒００ －３﹒０２

潤啤（００２９１） ５７﹒７５ ＋３﹒１２

百威亞太（０１８７６） ２３﹒２０ ＋１﹒７５

安踏體育（０２０２０） ８５﹒７５ －１﹒７２

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒００ －０﹒４４

李寧（０２３３１） ６９﹒７０ －０﹒５７

滔搏（０６１１０） ６﹒４３ －０﹒９２

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８０ －１﹒７３

海底撈（０６８６２） １６﹒９０ －０﹒８２

九毛九（０９９２２） １８﹒６０ －０﹒７５

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（ｅｄ）

