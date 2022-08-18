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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌82.500 -2.050 (-2.425%)
大手異動

18/08/2022 09:38

《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒０２％，報８２元，最低價
８１﹒９元，最高價８４元；成交５７﹒２７萬股，成交金額４７９６﹒８２萬元；主動買沽比
率５６：４４，資金淨主動買入１７６﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞
洲，金額１８７﹒２７萬元，加權平均成交價８３﹒２１９元；現時最大淨被動賣出券商為中信
里昂證券，金額１３４﹒３５萬元，加權平均成交價８２﹒８２１元。
　　現時，恒生指數報１９８７１，跌５０點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７４０，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２１７，跌２１點或０﹒５１％；主板成交
１０４﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２８３，跌９點或０﹒２９％，成交４７２﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３３，跌６２點或０﹒５％，成交２８４﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８２﹒０００　變動　　　　　　－３﹒０２％
　　最高價　　　　８４﹒０００　最低價　　　　　８１﹒９００
　　成交股數　　５７﹒２７萬股　成交金額　　４７９６﹒８２萬
　　１０天平均　　８１﹒７１５　歷史波幅％　　　３８﹒６５４
　　２０天平均　　８１﹒８５０　加權平均價　　　８３﹒７６２
　　５０天平均　　８７﹒７８９　ＲＳＩ１４　　　４５﹒９７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１７６﹒０１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒００　－３﹒０２
　　潤啤（００２９１）　　　５７﹒７５　＋３﹒１２
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒２０　＋１﹒７５
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒７５　－１﹒７２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒００　－０﹒４４
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒７０　－０﹒５７
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒４３　－０﹒９２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒８０　－１﹒７３
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒９０　－０﹒８２
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒６０　－０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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