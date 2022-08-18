《異動股》魯商服務升逾１４％突破２０天線，報３﹒０９元

《經濟通通訊社１８日專訊》魯商服務（０２３７６）升１４﹒０２％，報３﹒０９元，升

穿２０天線（２﹒８４６元），最高價３﹒２８元，最低價２﹒５４元；成交２３﹒７萬股，成

交金額６８﹒２７萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８﹒２５萬元。現時最大淨

被動買入券商為美銀，金額１９４５元，加權平均成交價２﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券

商為中國通海證券，金額１﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒９５元。以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅１６﹒１７％。

現時，恒生指數報１９８８４，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６７４５，跌

９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４２１９，跌１９點或０﹒４７％；主板成交１１２﹒６２

億元。

上證綜合指數報３２８３，跌９點或０﹒２８％，成交５００﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２５４２，跌５２點或０﹒４２％，成交３０２﹒６１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３﹒０９０ 變動 ＋１４﹒０２％

最高價 ３﹒２８０ 最低價 ２﹒５４０

成交股數 ２３﹒７萬股 成交金額 ６８﹒２７萬

１０天平均 ２﹒６８４ 歷史波幅％ ５３﹒７９３

２０天平均 ２﹒８４６ 加權平均價 ２﹒８８１

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４４﹒８６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８﹒２５萬元；暫連升２

日，累計升幅１６﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

魯商服務（０２３７６） ３﹒０９ ＋１４﹒０２

中駿商管（００６０６） １﹒９０ 無升跌

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒６５ －０﹒１５

融創服務（０１５１６） ３﹒１２ －０﹒６４

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒９１ ＋０﹒４１

貝殼－Ｗ（０２４２３） ４２﹒３５ ＋０﹒２４

雅生活（０３３１９） ８﹒２８ －０﹒８４

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒２０ －０﹒２６

卓越商企服務（０６９８９） ３﹒１０ －０﹒３２

金科服務（０９６６６） １０﹒６２ ＋０﹒５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

