《異動股》魯商服務升逾１４％突破２０天線，報３﹒０９元

《經濟通通訊社１８日專訊》魯商服務（０２３７６）升１４﹒０２％，報３﹒０９元，升
穿２０天線（２﹒８４６元），最高價３﹒２８元，最低價２﹒５４元；成交２３﹒７萬股，成
交金額６８﹒２７萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８﹒２５萬元。現時最大淨
被動買入券商為美銀，金額１９４５元，加權平均成交價２﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券
商為中國通海證券，金額１﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒９５元。以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅１６﹒１７％。
現時，恒生指數報１９８８４，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６７４５，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４２１９，跌１９點或０﹒４７％；主板成交１１２﹒６２
億元。
上證綜合指數報３２８３，跌９點或０﹒２８％，成交５００﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１２５４２，跌５２點或０﹒４２％，成交３０２﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒０９０ 變動 ＋１４﹒０２％
最高價 ３﹒２８０ 最低價 ２﹒５４０
成交股數 ２３﹒７萬股 成交金額 ６８﹒２７萬
１０天平均 ２﹒６８４ 歷史波幅％ ５３﹒７９３
２０天平均 ２﹒８４６ 加權平均價 ２﹒８８１
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４４﹒８６４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８﹒２５萬元；暫連升２
日，累計升幅１６﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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魯商服務（０２３７６） ３﹒０９ ＋１４﹒０２
中駿商管（００６０６） １﹒９０ 無升跌
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒６５ －０﹒１５
融創服務（０１５１６） ３﹒１２ －０﹒６４
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒９１ ＋０﹒４１
貝殼－Ｗ（０２４２３） ４２﹒３５ ＋０﹒２４
雅生活（０３３１９） ８﹒２８ －０﹒８４
碧桂園服務（０６０９８） １５﹒２０ －０﹒２６
卓越商企服務（０６９８９） ３﹒１０ －０﹒３２
金科服務（０９６６６） １０﹒６２ ＋０﹒５７
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（ｅｄ）
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