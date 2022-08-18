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02376 魯商服務
即時 按盤價 升3.000 +0.290 (+10.701%)
大手異動

18/08/2022 09:39

《異動股》魯商服務升逾１４％突破２０天線，報３﹒０９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》魯商服務（０２３７６）升１４﹒０２％，報３﹒０９元，升
穿２０天線（２﹒８４６元），最高價３﹒２８元，最低價２﹒５４元；成交２３﹒７萬股，成
交金額６８﹒２７萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８﹒２５萬元。現時最大淨
被動買入券商為美銀，金額１９４５元，加權平均成交價２﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券
商為中國通海證券，金額１﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒９５元。以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅１６﹒１７％。
　　現時，恒生指數報１９８８４，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６７４５，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４２１９，跌１９點或０﹒４７％；主板成交１１２﹒６２
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，跌９點或０﹒２８％，成交５００﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４２，跌５２點或０﹒４２％，成交３０２﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒０９０　變動　　　　＋１４﹒０２％
　　最高價　　　　３﹒２８０　最低價　　　　　２﹒５４０
　　成交股數　　２３﹒７萬股　成交金額　　　６８﹒２７萬
　　１０天平均　　２﹒６８４　歷史波幅％　　５３﹒７９３
　　２０天平均　　２﹒８４６　加權平均價　　　２﹒８８１
　　５０天平均　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　４４﹒８６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入８﹒２５萬元；暫連升２
日，累計升幅１６﹒１７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　魯商服務（０２３７６）　　　　３﹒０９　＋１４﹒０２
　　中駿商管（００６０６）　　　　１﹒９０　　　　無升跌
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒６５　　－０﹒１５
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１２　　－０﹒６４
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒９１　　＋０﹒４１
　　貝殼－Ｗ（０２４２３）　　　４２﹒３５　　＋０﹒２４
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２８　　－０﹒８４
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒２０　　－０﹒２６
　　卓越商企服務（０６９８９）　　３﹒１０　　－０﹒３２
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒６２　　＋０﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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