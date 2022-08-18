《異動股》高鑫零售（０６８０８）微跌創新低，報２﹒０６元

《經濟通通訊社１８日專訊》高鑫零售（０６８０８）跌０﹒４８％，報２﹒０６元，最低
價２﹒０６元，創上市新低，最高價２﹒０８元；成交２５﹒２５萬股，成交金額５２﹒３４萬
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額６﹒５２萬元，加權平均成交價２﹒０７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
１１﹒８萬元，加權平均成交價２﹒０７５元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
５﹒９４％。
現時，恒生指數報１９８４１，跌８０點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６７２９，跌
２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４２０５，跌３３點或０﹒７９％；主板成交
１２６﹒５６億元。
上證綜合指數報３２８２，跌９點或０﹒２９％，成交５９１﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２５４２，跌５２點或０﹒４２％，成交３５８﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０６０ 變動 －０﹒４８％
最高價 ２﹒０８０ 最低價 ２﹒０６０
成交股數 ２５﹒２５萬股 成交金額 ５２﹒３４萬
１０天平均 ２﹒１５８ 歷史波幅％ ３４﹒６１０
２０天平均 ２﹒２２８ 加權平均價 ２﹒０７３
５０天平均 ２﹒３３８ ＲＳＩ１４ ３２﹒５３２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９﹒９萬元；暫連跌５日，
累計跌幅５﹒９４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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高鑫零售（０６８０８） ２﹒０６ －０﹒４８
潤啤（００２９１） ５８﹒４５ ＋４﹒３８
百威亞太（０１８７６） ２３﹒２５ ＋１﹒９７
安踏體育（０２０２０） ８５﹒４０ －２﹒１２
申洲國際（０２３１３） ８１﹒９０ －３﹒１３
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒２０ ＋０﹒１５
李寧（０２３３１） ６９﹒５５ －０﹒７８
滔搏（０６１１０） ６﹒４２ －１﹒０８
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８１ －１﹒５９
海底撈（０６８６２） １６﹒８８ －０﹒９４
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（ｅｄ）
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