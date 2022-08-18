《異動股》高鑫零售（０６８０８）微跌創新低，報２﹒０６元

《經濟通通訊社１８日專訊》高鑫零售（０６８０８）跌０﹒４８％，報２﹒０６元，最低

價２﹒０６元，創上市新低，最高價２﹒０８元；成交２５﹒２５萬股，成交金額５２﹒３４萬

元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，

金額６﹒５２萬元，加權平均成交價２﹒０７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額

１１﹒８萬元，加權平均成交價２﹒０７５元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅

５﹒９４％。

現時，恒生指數報１９８４１，跌８０點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６７２９，跌

２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４２０５，跌３３點或０﹒７９％；主板成交

１２６﹒５６億元。

上證綜合指數報３２８２，跌９點或０﹒２９％，成交５９１﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２５４２，跌５２點或０﹒４２％，成交３５８﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０６０ 變動 －０﹒４８％

最高價 ２﹒０８０ 最低價 ２﹒０６０

成交股數 ２５﹒２５萬股 成交金額 ５２﹒３４萬

１０天平均 ２﹒１５８ 歷史波幅％ ３４﹒６１０

２０天平均 ２﹒２２８ 加權平均價 ２﹒０７３

５０天平均 ２﹒３３８ ＲＳＩ１４ ３２﹒５３２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９﹒９萬元；暫連跌５日，

累計跌幅５﹒９４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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高鑫零售（０６８０８） ２﹒０６ －０﹒４８

潤啤（００２９１） ５８﹒４５ ＋４﹒３８

百威亞太（０１８７６） ２３﹒２５ ＋１﹒９７

安踏體育（０２０２０） ８５﹒４０ －２﹒１２

申洲國際（０２３１３） ８１﹒９０ －３﹒１３

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒２０ ＋０﹒１５

李寧（０２３３１） ６９﹒５５ －０﹒７８

滔搏（０６１１０） ６﹒４２ －１﹒０８

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８１ －１﹒５９

海底撈（０６８６２） １６﹒８８ －０﹒９４

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（ｅｄ）

