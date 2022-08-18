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06808 高鑫零售
即時 按盤價 不變2.070 0.000 (0.000%)
大手異動

18/08/2022 09:41

《異動股》高鑫零售（０６８０８）微跌創新低，報２﹒０６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》高鑫零售（０６８０８）跌０﹒４８％，報２﹒０６元，最低
價２﹒０６元，創上市新低，最高價２﹒０８元；成交２５﹒２５萬股，成交金額５２﹒３４萬
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額６﹒５２萬元，加權平均成交價２﹒０７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
１１﹒８萬元，加權平均成交價２﹒０７５元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
５﹒９４％。
　　現時，恒生指數報１９８４１，跌８０點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６７２９，跌
２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４２０５，跌３３點或０﹒７９％；主板成交
１２６﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３２８２，跌９點或０﹒２９％，成交５９１﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４２，跌５２點或０﹒４２％，成交３５８﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒０６０　變動　　　　－０﹒４８％
　　最高價　　　　　２﹒０８０　最低價　　　　２﹒０６０
　　成交股數　　２５﹒２５萬股　成交金額　　５２﹒３４萬
　　１０天平均　　　２﹒１５８　歷史波幅％　３４﹒６１０
　　２０天平均　　　２﹒２２８　加權平均價　　２﹒０７３
　　５０天平均　　　２﹒３３８　ＲＳＩ１４　３２﹒５３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９﹒９萬元；暫連跌５日，
累計跌幅５﹒９４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高鑫零售（０６８０８）　　２﹒０６　－０﹒４８
　　潤啤（００２９１）　　　５８﹒４５　＋４﹒３８
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒２５　＋１﹒９７
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒４０　－２﹒１２
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒９０　－３﹒１３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒２０　＋０﹒１５
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒５５　－０﹒７８
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒４２　－１﹒０８
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒８１　－１﹒５９
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒８８　－０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/08/2022 10:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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